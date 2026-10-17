Cem Yılmaz sosyal medyadan duyurdu. Araba ve saatlerin ardından yeni koleksiyon

53 yaşındaki ünlü komedyen, milyonluk araçların bulunduğu bir otomobil koleksiyonuna da sahip.



Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla da gündemde olan Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'deki evinde kalp krizi geçirdi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde anjiyo oldu ve tedavisi bittikten sonra taburcu olmuştu.

Stresten uzak durması gerektiğini söyleyen komedyen, sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini de açıkladı. Yılmaz son açıklamasında sağlık durumuyla ilgili, iyi olduğunu belirtirken, “Sosyalleştikçe daha iyi oluyorum. Benim için zor bir şey elbette ama yani moralliyim. Sağlığımıza dikkat etmekle ilgili küçük bir uyarı aldım." dedi.