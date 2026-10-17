Cem Yılmaz sosyal medyadan duyurdu. Araba ve saatlerin ardından yeni koleksiyon
17.10.2026 23:16
Pahalı araba ve saat koleksiyonlarıyla sık sık gündeme gelen Cem Yılmaz, sosyal medyadan yeni bir koleksiyona başladığını duyurdu.
Ünlü Komedyen Cem Yılmaz, özel hayatı ve kariyeriyle olduğu kadar sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemde.
Otomobil saat koleksiyonuyla bilinen Yılmaz, sosyal medya hesaplarından koleksiyonlarını sık sık sergiliyor.
Cem Yılmaz son paylaşımında yeni bir koleksiyona başladığını duyurdu.
TESPİH KOLEKSİYONUNA BAŞLADI
Yılmaz, Instagram hesabından “Yeni karakterin kilidi açıldı! Özür dilemiyorum!” başlığıyla yaptığı paylaşımda koleksiyonundaki tespihleri gösterdi.
53 yaşındaki ünlü komedyen, milyonluk araçların bulunduğu bir otomobil koleksiyonuna da sahip.
Son dönemde yaşadığı sağlık sorunlarıyla da gündemde olan Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'deki evinde kalp krizi geçirdi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde anjiyo oldu ve tedavisi bittikten sonra taburcu olmuştu.
Stresten uzak durması gerektiğini söyleyen komedyen, sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini de açıkladı. Yılmaz son açıklamasında sağlık durumuyla ilgili, iyi olduğunu belirtirken, “Sosyalleştikçe daha iyi oluyorum. Benim için zor bir şey elbette ama yani moralliyim. Sağlığımıza dikkat etmekle ilgili küçük bir uyarı aldım." dedi.
SAAT KOLEKSİYONUNU GÖZLER ÖNÜNE SERMİŞTİ
Saat tutkusuyla da bilinen Yılmaz, sosyal medya hesaplarından saatlerini de sürekli paylaşıyor.
Saatleri sadece fiyatlarıyla değil, renkleri ve modelleriyle de öne çıkan Cem Yılmaz, herkeste göremeyeceğiniz hem güncel hem nostaljik hem de özel üretim saatler tercih ediyor.