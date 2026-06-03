Cem Yılmaz'dan Çatalca'da yeni yatırım. Milyonluk araçlarına özel garaj

Ünlü komedyenin bu yapıyı klasik otomobil koleksiyonu için hazırlattığı ve alt katı ise butik bir çekim stüdyosu haline getirileceği öne sürüldü.

Öte yandan Cem Yılmaz, 2021 yılında da usta sanatçı Emel Sayın'ın Çatalca’ya bağlı Yalıköy’de bulunan villasını satın almıştı. Villasında sıkça vakit geçiren ünlü isim, birçok projesinin senaryosunu da orada yazdığını dile getirmişti.