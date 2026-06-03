Cem Yılmaz'dan Çatalca'da yeni yatırım. Milyonluk araçlarına özel garaj
03.06.2026 10:37
Son dönemde yeni filmi "GORA 4 GORA" ile adından söz ettiren ünlü komedyen Cem Yılmaz, klasik otomobil koleksiyonu için Çatalca'da bir garaj yaptırdığı iddia edildi.
"G.O.R.A." serisinin devam filmi "GORA 4 GORA" için hazırlıklara devam eden Cem Yılmaz, bu kez milyonluk arabaları ve yeni yatırımıyla gündeme geldi. 53 yaşındaki ünlü komedyen, İstanbul Çatalca'ya bağlı Yalıköy'de dev bir çelik konstrüksiyon yapı inşa ettiriyor.
Hürriyet'in haberine göre; otomobil tutkusuyla bilinen ve milyonluk araçlara sahip olan Cem Yılmaz'ın Yalıköy'de iki yıl önce aldığı arazide inşaat çalışmaları başladı.
Tabelasında Yılmaz’ın adının bulunduğu arazide büyük bir çelik konstrüksiyon yapı inşa ediliyor.
ALT KATTA STÜDYO OLACAK
Ünlü komedyenin bu yapıyı klasik otomobil koleksiyonu için hazırlattığı ve alt katı ise butik bir çekim stüdyosu haline getirileceği öne sürüldü.
Öte yandan Cem Yılmaz, 2021 yılında da usta sanatçı Emel Sayın'ın Çatalca’ya bağlı Yalıköy’de bulunan villasını satın almıştı. Villasında sıkça vakit geçiren ünlü isim, birçok projesinin senaryosunu da orada yazdığını dile getirmişti.