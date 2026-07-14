Cem Yılmaz'dan GORA 4 GORA setinden yeni kare. Oğlu Kemal yönetmen koltuğunda

Arif, hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alan GORA 4 GORA dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor.

Zaman zaman setten kareleri takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, bu karelere bir yenisini ekledi.