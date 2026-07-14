Cem Yılmaz'dan GORA 4 GORA setinden yeni kare. Oğlu Kemal yönetmen koltuğunda
14.07.2026 13:16
Cem Yılmaz imzalı Gora’nın devamı niteliğindeki GORA 4 GORA'nın çekimleri sürüyor. Zaman zaman setten kareler paylaşan Yılmaz, bu kez oğlu Kemal'e yer verdi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, uzun bir aradan sonra Gora serisinin devamı niteliğindeki yeni dizisi GORA 4 GORA ile gündemden düşmüyor. Dijital bir platformda yayınlanacak olan dizi için heyecanlı bekleyiş sürüyor.
Cem Yılmaz'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu GORA 4 GORA'nın kadrosunda; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor.
Arif, hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alan GORA 4 GORA dizisinin çekimleri tüm hızıyla sürüyor.
Zaman zaman setten kareleri takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, bu karelere bir yenisini ekledi.
KEMAL SETE GİTTİ
Cem Yılmaz, Ahu Yağtu ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Kemal sete gitti. Yılmaz da oğlunun yönetmen koltuğunda otururken çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Ünlü komedyenin 13 yaşındaki oğlu, birkaç ay önce de ortaokuldan mezun olmuştu.