Cem Yılmaz'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama. "Hayata döndük"

Öte yandan Cem Yılmaz, kısa süre önce çekimleri tamamlanan GORA 4 GORA'daki rol arkadaşlarıyla buluştu. Buluşmadan kareleri sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan komedyen, “Kalp damar grubu ikinci geleneksel yemeği” diyerek paylaştı.

Dizi olarak dijital bir platformda izleyiciyle buluşacak olan GORA 4 GORA , Arif'in hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.

4 GORA'nın kadrosunda; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor.