Cem Yılmaz'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama. "Hayata döndük"
08.10.2026 10:24
Son Güncelleme: 08.10.2026 10:28
Geçtiğimiz aylarda kalp krizi geçiren Cem Yılmaz, uzun bir aradan sonra İstanbul'da Ozan Güven ile görüntülendi. 53 yaşındaki komedyen, sağlık durumuyla ilgili konuştu.
Komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz aylarda ciddi bir sağlık sorunu yaşadı. 29 Ağustos'ta Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki evinde kalp krizi geçiren ve hastaneye kaldırılan Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde anjiyo olup sağlığına kavuştu.
Doktorların kendisine stresten uzak durması gerektiğini söylediğini ifade eden Cem Yılmaz, sağlık durumuyla alakalı “Evet, sigarayı bıraktım, kiloyu verdim… Allah'a şükür sağlığım iyi. Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim” diye açıklama yapmıştı.
"SAĞLIK PROBLEMİMİZ VARDI, HALLETTİK"
Sevenlerini korkutan Cem Yılmaz, uzun bir aradan sonra oyuncu Ozan Güven ile görüntülendi. Levent'te berberden çıkarken objektiflere yansıyan ikiliden Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili sorulara yanıt verdi.
Kemal adında bir oğlu olan Cem Yılmaz, "Sağlık problemimiz vardı, hallettik. Geldik, tıraşımızı da olduk, hayata döndük" şeklinde konuştu.
GORA 4 GORA EKİBİ BİR ARADA
Öte yandan Cem Yılmaz, kısa süre önce çekimleri tamamlanan GORA 4 GORA'daki rol arkadaşlarıyla buluştu. Buluşmadan kareleri sosyal medyadan takipçileriyle paylaşan komedyen, “Kalp damar grubu ikinci geleneksel yemeği” diyerek paylaştı.
Dizi olarak dijital bir platformda izleyiciyle buluşacak olan GORA 4 GORA, Arif'in hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alıyor.
4 GORA'nın kadrosunda; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor.