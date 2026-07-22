Cem Yılmaz'dan yeni set pozları. İşte GORA 4 GORA dünyası
22.07.2026 17:48
Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği GORA 4 GORA için heyecan dorukta. Çekimler tüm hızıyla devam ederken, Yılmaz da setten yeni fotoğrafları yayınladı.
Gora serisinin devamı niteliğinde olan ve bu kez dizi olarak izleyiciyle buluşacak GORA 4 GORA için bekleyiş sürüyor. Dijital bir platformda yayınlanacak olan dizinin çekimleri sürüyor.
ÇEKİMLER SÜRÜYOR
Arif'in hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alan GORA 4 GORA setinde beşinci hafta geride kaldı.
Cem Yılmaz da sette Yiğit Eken'in çektiği yeni fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Komedyen, paylaşımına “Gora 4 Gora Dünyası” notunu düştü.
Siyah beyaz olan set fotoğraflarında Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bülent Şakrak ve Cem Yılmaz yer aldı. 6 bölümden oluşacağı söylenen ve merakla beklenen GORA 4 GORA'nın yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.
Yılmaz'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu GORA 4 GORA'nın kadrosunda; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor.