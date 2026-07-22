NTV

Cem Yılmaz'dan yeni set pozları. İşte GORA 4 GORA dünyası

22.07.2026 17:48

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Cem Yılmaz'ın hem yazıp hem yönettiği GORA 4 GORA için heyecan dorukta. Çekimler tüm hızıyla devam ederken, Yılmaz da setten yeni fotoğrafları yayınladı.

Cem Yılmaz'dan yeni set pozları. İşte GORA 4 GORA dünyası
NTV

Gora serisinin devamı niteliğinde olan ve bu kez dizi olarak izleyiciyle buluşacak GORA 4 GORA için bekleyiş sürüyor. Dijital bir platformda yayınlanacak olan dizinin çekimleri sürüyor.

ÇEKİMLER SÜRÜYOR 1
Sosyal Medya

ÇEKİMLER SÜRÜYOR

Arif'in hem oğlunun saygısını yeniden kazanmak hem de Demon’un algoritmalarla yönettiği tiranlığı yıkmak için yeni bir yolculuğa çıkmasını konu alan GORA 4 GORA setinde beşinci hafta geride kaldı.

 

Cem Yılmaz da sette Yiğit Eken'in çektiği yeni fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu. Komedyen, paylaşımına “Gora 4 Gora Dünyası” notunu düştü.

Cem Yılmaz'dan yeni set pozları. İşte GORA 4 GORA dünyası 2
Sosyal Medya

Siyah beyaz olan set fotoğraflarında Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu, Bülent Şakrak ve Cem Yılmaz yer aldı. 6 bölümden oluşacağı söylenen ve merakla beklenen GORA 4 GORA'nın yayın tarihi ise henüz açıklanmadı.

Cem Yılmaz'dan yeni set pozları. İşte GORA 4 GORA dünyası 3
Sosyal Medya

Yılmaz'ın hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmen koltuğunda oturduğu GORA 4 GORA'nın kadrosunda; Bige Önal, Bora Akkaş, Burak Şafak, Bülent Şakrak, Can Yılmaz, İdil Sivritepe, Necip Memili, Nevcan Su Özel, Okan Çabalar, Özge Özberk, Uraz Kaygılaroğlu ve Zafer Algöz gibi isimler yer alıyor.