Cem Yılmaz'ın mor saatinin sırrı ortaya çıktı. Dünyada sadece 7 bin adet üretilmiş

Son paylaşımında mor kadranlı saatini gözler önüne seren Yılmaz, “Montunuz mor ise Alpinist 145'inci yıl ile giyiniz” notunu düştü.

Komedyenin saatinin Seiko markasının 145'inci kuruluş yıl dönümü için dünya genelinde yalnızca 7 bin adet üretilen özel bir koleksiyon saati olduğu ortaya çıktı. Mor kadranlı özel üretim saatin fiyatı ise 75 bin 200 TL.

Saatleri sadece fiyatlarıyla değil, renkleri ve modelleriyle de öne çıkan Cem Yılmaz, herkeste göremeyeceğiniz hem güncel hem nostaljik hem de özel üretim saatler tercih ediyor.