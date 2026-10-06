Cem Yılmaz'ın mor saatinin sırrı ortaya çıktı. Dünyada sadece 7 bin adet üretilmiş
06.10.2026 08:51
Son Güncelleme: 06.10.2026 08:52
Komedyen Cem Yılmaz, son paylaşımıyla gündem oldu. Saat koleksiyonu olduğu bilinen Yılmaz'ın mor kadranlı saatinin dünya genelinde üretilen 7 bin adetten biri olduğu ve fiyatı ortaya çıktı.
Gerek kariyeri gerek özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Cem Yılmaz, 29 Ağustos'ta Çanakkale'deki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçiren Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde anjiyo oldu ve tedavisi bittikten sonra taburcu olup evine döndü.
Stresten uzak durması gerektiğini söyleyen komedyen, sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini de açıkladı. Şimdilerde sağlık durumu iyi olan Yılmaz, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla dikkat çekti.
MOR MONTUNU MOR KADRANLI SAAT İLE KOMBİNLEDİ
Son paylaşımında mor kadranlı saatini gözler önüne seren Yılmaz, “Montunuz mor ise Alpinist 145'inci yıl ile giyiniz” notunu düştü.
Komedyenin saatinin Seiko markasının 145'inci kuruluş yıl dönümü için dünya genelinde yalnızca 7 bin adet üretilen özel bir koleksiyon saati olduğu ortaya çıktı. Mor kadranlı özel üretim saatin fiyatı ise 75 bin 200 TL.
Saatleri sadece fiyatlarıyla değil, renkleri ve modelleriyle de öne çıkan Cem Yılmaz, herkeste göremeyeceğiniz hem güncel hem nostaljik hem de özel üretim saatler tercih ediyor.
SAAT KOLEKSİYONUNU GÖZLER ÖNÜNE SERMİŞTİ
Öte yandan Cem Yılmaz, geçtiğimiz ocak ayında Tarkan'ın Volkswagen Arena’daki konserinde sahneye çıkıp “Kuzu Kuzu” şarkısını söylemesinin ardından, Megastar ile kıyaslanmıştı.
52 yaşındaki komedyen, 53 yaşındaki Megastar’dan “daha yaşlı göründüğü” yorumlarına saat koleksiyonunu paylaşarak yanıt vermişti. Yılmaz, ironik bir dil kullanarak “Iyy saatleri bile yaşlı ööyk!” demişti.