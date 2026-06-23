Cem Yılmaz'ın yeni filmi GORA 4 GORA'nın çekimleri başladı. GORA repliğiyle duyurdu

Öte yandan birkaç hafta önce "GORA 4 GORA" filminin sanat yönetmeni ve yapım tasarımcısı Burak Yıldırım ile bir pozunu takipçileriyle paylaşan Cem Yılmaz, “Dün G.O.R.A'daydım… Son geri sayım” ifadelerini kullanmıştı.

GORA serisinin daha önceki filmlerinde 216 karakterini oynayan Ozan Güven de "GORA 4 GORA"da rol almayacağını "216 olmaz 217 olur kardeşler. GORA kendi başına bir kült iştir. Onun bir parçasıyım ben de. Benim yerime bir başkası olur, o da vazifesini yapar. GORA yine GORA olacaktır" sözleriyle açıklamıştı.