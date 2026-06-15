Cengiz Kurtoğlu kaza mı geçirdi? Son durumu paylaştı

Cengiz Kurtoğlu’nun Konya konseri için yola çıktığı sırada trafik kazası geçirdiği iddia edilmişti.

Hızla yayılan haberlerin ardından Kurtoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin endişeler artmış, sanatçının hastaneye kaldırıldığı da ileri sürülmüştü. Tüm bu iddialar ve yaşananlara ilişkin Cengiz Kurtoğlu'ndan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtoğlu, hakkında çıkan trafik kazası haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Evde ayağımda burkulma sonucu ufak bir çatlak olmuştur. Sağlığım gayet yerinde." ifadelerine yer verdi.