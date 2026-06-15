Cengiz Kurtoğlu kaza mı geçirdi? Son durumu paylaştı
15.06.2026 14:26
Türk müziğinin usta isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, konser yolunda trafik kazası geçirdiğine yönelik iddialara açıklama yaptı.
Cengiz Kurtoğlu’nun Konya konseri için yola çıktığı sırada trafik kazası geçirdiği iddia edilmişti.
Hızla yayılan haberlerin ardından Kurtoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin endişeler artmış, sanatçının hastaneye kaldırıldığı da ileri sürülmüştü. Tüm bu iddialar ve yaşananlara ilişkin Cengiz Kurtoğlu'ndan açıklama geldi.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurtoğlu, hakkında çıkan trafik kazası haberlerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Evde ayağımda burkulma sonucu ufak bir çatlak olmuştur. Sağlığım gayet yerinde." ifadelerine yer verdi.
Evden çıkarken ayağını burkan usta sanatçının, tedbir amaçlı hastaneye başvurduğu öğrenildi.
Yapılan kontrollerde ayağında çatlak tespit edilen Kurtoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Doktorların dinlenme tavsiyesi üzerine bir süre istirahat edeceği belirtilen sanatçının konserleri ileri bir tarihe ertelendi.
Yeni konser tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.