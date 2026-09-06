Cengiz Kurtoğlu'na yoğun ilgi

Kurtoğlu, "11. Uluslararası Altın Biber Festivali’nde vatandaşlarımızla bir araya gelmemizi sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Mutluluklarla, güzelliklerle dolu bir gece olmasını diliyorum" dedi. Basın mensuplarının 'Bursalılara bir mesajınız var mı?' sorusuna yanıt veren Kurtoğlu, "Ben onlara 50 yıldan bu yana 'duyanlara duymayanlara' onları çok sevdiğim mesajını veriyorum" diye konuştu.