Cenk Eren 30 yıllık sanat yolculuğunu anlattı: "Ben butik bir starım"

Sahnedeki başarısını şarkı söylemekten ziyade iyi insan olmaya bağlayan Eren, “Ben oraya gelen insana bana vakit ayırdığı için teşekkür ediyorum. Bunu sadece şarkıyla değil, insanlarla kurduğum ilişkiyle yapıyorum. Şarkıyı gözlerinin içine bakarak söylüyorum ya da birinin doğum günüyse, evlilik yıl dönümüyse hemen kutluyorum” diye konuştu.

İkili ilişkilerinde de çok verici olduğunu söyleyen şarkıcı, “E bir noktada tabi ki bunun karşılığını bekliyorum. Yani illa sen de şunu yap değil ama bir gün benim bir şeye ihtiyacım olduğum zaman rahatlıkla söyleyebilmeliyim” dedi.

Hayranlarının konser taleplerine kayıtsız kalamadığını belirten Cenk Eren , “30'uncu yılla yeni şarkılarımı birleştirdik. Ama o konserde sadece çıkıp şarkı söylemek istemiyorum hem de kariyerimle ilgili hikayelerimi anlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.