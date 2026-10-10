Cenk Eren 30 yıllık sanat yolculuğunu anlattı: "Ben butik bir starım"
10.10.2026 09:42
Şarkıcı Cenk Eren, 30 yıllık sanat yolculuğu hakkında konuştu. Çok mücadele ettiğini söyleyen Eren, "Bir şarkı ile meşhur olmadım" dedi.
Türk müziğinin sevilen ismi Cenk Eren, Bambaşka Sohbetler'e konuk oldu. Eren, yıldız olmanın arkasındaki emeği ve yıllar içinde verdiği mücadeleyi anlatırken, birkaç yıl önce yaşadığı sağlık problemini de anlattı.
Ceyda Düvenci'nin “Sanat yaşamını istikrarlı bir şekilde star olarak devam ettiriyorsun” sözleri üzerine araya giren Cenk Eren, şöyle dedi:
“Star kavramı güzeldir, hoştur. Starlık güzeldir. Herkes de ister bunu. Ben daha butik starım.”
"BURALARA TIRNAKLARIMLA GELDİM"
30 yıllık kariyer yolculuğundan bahseden Cenk Eren, "Profesyonelce dolu dolu tam 30'uncu yıldayım. Tırnaklarımla geldim. Çok çabaladım, çok mücadele ettim" dedi.
Bir şarkıyla meşhur olmadığını söyleyen Eren, “Bu 30 senenin belki hakikaten 15 senesi çok büyük mücadele ile geçti. Halihazırda da onu korumanın mücadelesini veriyorum” diye konuştu.
“TATLI DİLLİYİM”
Uzun süre işsiz kalmasına rağmen hep alternatifler bulmasıyla ilgili de konuşan Cenk Eren, “O dönem çok insanla tanıştım, biraz da tatlı dilliyim. Yılanı deliğinden çıkaracak tarzım var” dedi.
Çok iyi dostlukları olduğunu söyleyen Cenk Eren işi konusunda Ajda Pekkan, Nükhet Duru, Şenay Düdek ve Pınarl Altuğ'a ayrı bir pencere açması gerektiğini söyledi.
"SAHNEDEKİ BAŞARIMIN BİR SEBEBİ DE İNSANLAR KURDUĞUM İLİŞKİ"
Sahnedeki başarısını şarkı söylemekten ziyade iyi insan olmaya bağlayan Eren, “Ben oraya gelen insana bana vakit ayırdığı için teşekkür ediyorum. Bunu sadece şarkıyla değil, insanlarla kurduğum ilişkiyle yapıyorum. Şarkıyı gözlerinin içine bakarak söylüyorum ya da birinin doğum günüyse, evlilik yıl dönümüyse hemen kutluyorum” diye konuştu.
İkili ilişkilerinde de çok verici olduğunu söyleyen şarkıcı, “E bir noktada tabi ki bunun karşılığını bekliyorum. Yani illa sen de şunu yap değil ama bir gün benim bir şeye ihtiyacım olduğum zaman rahatlıkla söyleyebilmeliyim” dedi.
Hayranlarının konser taleplerine kayıtsız kalamadığını belirten Cenk Eren, “30'uncu yılla yeni şarkılarımı birleştirdik. Ama o konserde sadece çıkıp şarkı söylemek istemiyorum hem de kariyerimle ilgili hikayelerimi anlatmak istiyorum” ifadelerini kullandı.
“SAĞ ANA DAMARIM YÜZDE 99 TIKALI ÇIKTI”
Metin Arolat'ın vefatı sonrası sağlık kontrolleri için hastaneye gittiğini söyleyen Cenk Eren, “Kalbime de baktırdım ve sağ ana damarım yüzde 99 tıkalı çıktı. Hiçbir belirti de yoktu ve ertesi gün bana hemen stent taktılar. Ve sonra hayat tarzımı değiştirdim, Sigarayı bıraktım, profesyonel yardım aldım” dedi.