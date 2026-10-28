Cenk Eren boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı. Sağlık ekipmanları başucunda duruyor
28.10.2026 13:02
Son Güncelleme: 28.10.2026 13:02
Şarkıcı Cenk Eren, 17 yıldır yaşadığı evini ekranlara taşıdı. Boğaz manzaralı evinin kapılarını açan Eren, tablolarını ve yanından ayırmadığı sağlık ekipmanlarını da gösterdi.
Türk müziğinin sevilen isimlerinden Cenk Eren, evinin kapılarını Gel Konuşalım programına açtı. 17 yıldır aynı evde oturan Cenk Eren, en çok vakit geçirdiği alanları, tablolarını ve sağlık ekipmanlarını gösterdi.
Çok fazla evden çıkmadığını söyleyen Cenk Eren, evinde halı kullanmadığını söyledi. Boğaz manzarası karşısında kitap okuduğunu ifade eden Cenk Eren, televizyon izlerken de büyük koltuğu kullandığını belirtti.
TEMİZLİK TAKINTISINI ANLATTI
Köpeği Mia'dan önce temizlik konusunda çok takıntılı olduğunu söyleyen Cenk Eren, misafir ağırlarken de sıkıntı yaşadığını bu nedenle arkadaşlarının evine gelmek istemediğini anlattı.
Şarkıcı, “Misafirler otururken, ben yemekten kalan bulaşıkları toplayıp yıkamaya başlardım. Ezgi Mola'nın Masumlar Apartmanı'ndaki rolünden halliceydim. Misafirin banyomu, tuvaletimi kullanmasından hoşlanmam” dedi.
Simetri takıntısı da olduğunu söyleyen Cenk Eren, “Bir arkadaşım geliyor, eşyalarıma dokunuyor. Ben bunu oraya koymuşum neden yerinden oynatıyorsun?” şeklinde konuştu.
ZERRİN TEKİNDOR İMZALI ESER DUVARINDA
Evinde birçok tabloya da yer veren Cenk Eren, eserlerinden birinin oyuncu Zerrin Tekindor'a ait olduğunu, yatak odasındaki tablonun da vefat eden ablasının resmettiğini anlattı.
Hasene Mete'nin köpeği Mia'nın portresini çizdiğini söyleyen ve bu tabloya evinde yer veren şarkıcı, 11 yıldır yanında olan Mia'nın hayatını değiştirdiğini şöyle anlattı:
“Hayatta beni bambaşka birine dönüştüren köpeğimdir. Eski hırslarım, hırçınlıklarım Mia sayesinde törpülendi."
"KENDİMCE ÖNLEMLER ALMAYA BAŞLADIM"
Metin Arolat ve Volkan Konak'ın ani kayıpları sonrası sağlığına çok daha fazla dikkat ettiğini söyleyen Cenk Eren, yanında sağlık ekipmanları taşıdığını anlattı.
Sağlık ekipmanlarının olduğu bavulu yatak odasında da başuncundaki komodinin yanına koyan şarkıcı, “O zamanlar benim stentim yeni takılmıştı. Kendimce önlemler almaya başladım, daha özenli olmaya çalışıyorum” dedi.
Yanında defibrilatör cihazı bulundurduğunu da bahseden Eren, bunun sadece kendisi için olmadığını yanındaki birinin de ihtiyaç duyabileceğini söyledi.
“SAĞ ANA DAMARIM YÜZDE 99 TIKALI ÇIKTI”
Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Cenk Eren, vefatı sonrası sağlık kontrolleri için hastaneye gittiğini söylemiş ve yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:
“Kalbime de baktırdım ve sağ ana damarım yüzde 99 tıkalı çıktı. Hiçbir belirti de yoktu ve ertesi gün bana hemen stent taktılar. Ve sonra hayat tarzımı değiştirdim, Sigarayı bıraktım, profesyonel yardım aldım."