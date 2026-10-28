Cenk Eren boğaz manzaralı evinin kapılarını açtı. Sağlık ekipmanları başucunda duruyor

Metin Arolat ve Volkan Konak'ın ani kayıpları sonrası sağlığına çok daha fazla dikkat ettiğini söyleyen Cenk Eren, yanında sağlık ekipmanları taşıdığını anlattı.

Sağlık ekipmanlarının olduğu bavulu yatak odasında da başuncundaki komodinin yanına koyan şarkıcı, “O zamanlar benim stentim yeni takılmıştı. Kendimce önlemler almaya başladım, daha özenli olmaya çalışıyorum” dedi.

Yanında defibrilatör cihazı bulundurduğunu da bahseden Eren, bunun sadece kendisi için olmadığını yanındaki birinin de ihtiyaç duyabileceğini söyledi.