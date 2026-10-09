Ceylan Ertem'den köpeklerine özel ev. Tüm ayrıntılarla kendisi ilgilendi

Köpeklerinin yeni yaşam alanına alışmaya başladığını söyleyen Ertem, "Bu evde oğlanlar kalıyor. İlk gecelerini geçirdiler bile. Kızlar, oğlanlara sinir oldukları için bizim evde yatıyorlar. Cadalozlarım, kokoşlarım" dedi.

Köpeklerine mutlu ve güvenli bir ortam yaratmak için elinden geleni yapacağını söyleyen şarkıcı, takipçilerine de "Siz de bu zor günlerde bir tanesini bile kurtarıp yuva olsanız, ne şahane olur" diye seslendi.