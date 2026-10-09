Ceylan Ertem'den köpeklerine özel ev. Tüm ayrıntılarla kendisi ilgilendi
09.10.2026 17:01
Son Güncelleme: 09.10.2026 17:06
Şarkıcı Ceylan Ertem, köpekleri için konteyner ev yaptırdı. Ertem, köpeklerinin yeni yuvasının görüntülerini takipçileriyle paylaştı.
Şarkıcı Ceylan Ertem, köpeklerinin daha konforlu ve güvenli bir ortamda yaşaması için evinin bahçesine özel bir konteyner ev yaptırdı.
Bir süredir Urla'da yaşayan Ertem, köpekleri için yaptırdığı yeni yaşam alanının hazırlık sürecini ve köpeklerin evdeki halini sosyal medya hesabından paylaştı.
TELİF GELİRLERİNİ KÖPEKLERİNE HARCADI
Kazandığı telif gelirlerini köpekleri için harcayan Ceylan Ertem, aldığı yeni evi "Belki kendime ev alamadım ama çociklerime aldım" diyerek gösterdi.
Şarkıcı, bahçesine yerleştirilen konteyner evin içini köpeklerine uygun şekilde döşedi. Ertem'in köpeklerinin evindeki renkli örtüler, battaniyeler ve yataklar dikkatlerden kaçmadı.
HAYVANSEVERLERE ÇAĞRIDA BULUNDU
Köpeklerinin yeni yaşam alanına alışmaya başladığını söyleyen Ertem, "Bu evde oğlanlar kalıyor. İlk gecelerini geçirdiler bile. Kızlar, oğlanlara sinir oldukları için bizim evde yatıyorlar. Cadalozlarım, kokoşlarım" dedi.
Köpeklerine mutlu ve güvenli bir ortam yaratmak için elinden geleni yapacağını söyleyen şarkıcı, takipçilerine de "Siz de bu zor günlerde bir tanesini bile kurtarıp yuva olsanız, ne şahane olur" diye seslendi.