Çin'de çocuk ölümüne neden olan genetik deney iddialarına yönelik araştırma başlatıldı

Bunun üzerine Çin'in Şangay şehrindeki Jiao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi bir açıklama yaparak, bu konuya büyük önem verdiğini ve olayla ilişkili kapsamlı bir soruşturma yürütmek üzere özel bir çalışma grubu kurduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, "Tıp Fakültesi her zaman bilimsel araştırma bütünlüğüne ve araştırma normlarına büyük önem vermiştir ve bilimsel araştırma etiğini ihlal eden tıbbi çalışmaların yürütülmesine kesinlikle karşıdır," denildi. Ayrıca, soruşturmanın bulgularına uygun olarak ciddi önlemler alınacağı da vurgulandı.