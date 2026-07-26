Çin'de çocuk ölümüne neden olan genetik deney iddialarına yönelik araştırma başlatıldı
26.07.2026 12:48
Deneysel bir gen terapisinin altı yaşındaki bir kız çocuğunun ölümüne neden olduğuna dair iddialar, Çin'deki bir üniversite tarafından araştırılıyor.
Science ve Retraction Watch'ın ortak araştırmasına göre, "Mei" takma adıyla anılan bir kız çocuğu, geçen yıl tedavi amacıyla beyne nüfuz etmesi için tasarlanmış trilyonlarca virüsün omurilik içine sızdırılmasından yaklaşık bir hafta sonra hayatını kaybetti.
Perşembe günü yayınlanan rapora göre, deneysel gen terapisi, bilişsel gelişimde gecikmeye neden olan nadir bir genetik rahatsızlığı düzeltmeyi amaçlıyordu.
Baş araştırmacı olan nörobilimci Zilong Qiu, ilgili hayvan deneyleri üzerine yazdığı makaleyi prestijli Nature dergisinde yayınlasa da bu makalede Mei'den hiç bahsedilmedi.
Bunun üzerine Çin'in Şangay şehrindeki Jiao Tong Üniversitesi Tıp Fakültesi bir açıklama yaparak, bu konuya büyük önem verdiğini ve olayla ilişkili kapsamlı bir soruşturma yürütmek üzere özel bir çalışma grubu kurduğunu belirtti.
Yapılan açıklamada, "Tıp Fakültesi her zaman bilimsel araştırma bütünlüğüne ve araştırma normlarına büyük önem vermiştir ve bilimsel araştırma etiğini ihlal eden tıbbi çalışmaların yürütülmesine kesinlikle karşıdır," denildi. Ayrıca, soruşturmanın bulgularına uygun olarak ciddi önlemler alınacağı da vurgulandı.
Science ve Retraction Watch'ın raporuna göre, deneyi finanse etmek için 800 bin dolardan fazla para ödeyen Mei'nin ailesi, riskler konusunda yeterince bilgilendirilmemişti.
Qiu'nun amacının, hayati bir proteini üretebilmesi için Mei'nin nöronlarındaki mutasyona uğramış geni yeniden yazarak, dünyanın ilk beyine yönelik gen düzenleme tedavisini sunmak olduğu belirtildi.
Daha önce açıklanmayan bu ölüm, biyofizikçi He Jiankui'nin 2018 yılında gizlice genleri düzenlenmiş bebekler üretmesi skandalının ardından Çin'in biyoteknoloji alanında ABD ile rekabet etme hırslarına yönelik yeni bir darbe vurdu.