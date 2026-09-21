Cindy Crawford’ın oğlu Presley Gerber 27 yaşında hayatını kaybetti

Cindy Crawford ile Rande Gerber’in oğlu Presley Gerber, 27 yaşında hayatını kaybetti. Dün yaşamını yitirdiği öğrenilen Gerber’in, ABD’nin Los Angeles kentindeki bir rehabilitasyon merkezinde bulunduğu bildirildi.

Aile tarafından yapılan açıklamada, “Aile, bu çok zor ve acı dolu süreçte mahremiyetlerine saygı gösterilmesini rica ediyor” ifadelerine yer verildi.

Otopsi işlemleri henüz tamamlanmayan Gerber’in ölüm nedeni açıklanmadı.

Geçmişte alkollü araç kullanmaktan ceza alan Presley Gerber’in alkolle ilgili sorunları kamuoyuna yansımıştı.

Annesi gibi modellik yapan kız kardeşi Kaia Gerber de yakın zamanda ağabeyinin yaşadığı zorlukları anlatmıştı. Vogue dergisinin 10 yıllık uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele olarak nitelendirdiği süreçten söz eden Kaia Gerber, yaşananların bütün aileyi etkilediğini belirtmişti.

Bu dönemde kendisini ailenin “kolay çocuğu” olarak gördüğünü anlatan Gerber, anne ve babasının yardıma ihtiyaç duyan iki çocukla ilgilenmesinin zor olacağını düşündüğü için destek istemediğini söylemişti.