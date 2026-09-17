Çirkin dizisinde zor günler geçiren Meryem'e Kadir'den tam destek
17.09.2026 15:22
Başrollerini Çağlar Ertuğrul ile Derya Pınar Ak’ın paylaştığı Çirkin'in yeni sezonu 20 Eylül'de başlıyor. Dokuzuncu bölümüyle ekranlara dönecek diziden yeni bir tanıtım yayınlandı.
Star TV'nin sevilen dizisi Çirkin'in yeni sezonu için heyecan dorukta. 20 Eylül'de ekranlara dönecek olan Çirkin'in 9'uncu bölümünden yeni bir tanıtım yayınlandı.
Meryem’in cezaevinde yaşadığı zor anların damga vurduğu fragmanda, Kadir’in onu yalnız bırakmamak için verdiği mücadele ve ikilinin duygusal buluşması dikkat çekti.
MERYEM CEZAEVİNDE ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR
Cezaevinde zor günler geçiren Meryem, Kadir’in desteğiyle umut buluyor. Yaşadıklarına rağmen ayakta kalmaya çalışan Meryem’in duygusal anları öne çıkarken Kadir ise onu kurtarmak için harekete geçiyor.
Kadir ve Meryem arasındaki yakınlaşma nasıl devam edecek? Kadir, Meryem’i içinde bulunduğu durumdan kurtarabilecek mi? Meryem’in en zor günlerinde yanında olan Kadir’in desteği, ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecek?
TEKİNDOR'UN ROLÜ LEVENT'E EMANET
Öte yandan Çirkin'in yeni sezonunda geçici bir süreyle oyuncu değişikliği yaşanacak. Dizinin Ökkeş Karataş'ı Çetin Tekindor, kısa bir süre projeye ara verecek. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle setten uzak kalacak olan Tekindor’un karakterine bu süreçte usta oyuncu Tamer Levent hayat verecek.
Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu Çirkin'in senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal kaleme alıyor.