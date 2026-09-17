Çirkin dizisinde zor günler geçiren Meryem'e Kadir'den tam destek

Cezaevinde zor günler geçiren Meryem, Kadir’in desteğiyle umut buluyor. Yaşadıklarına rağmen ayakta kalmaya çalışan Meryem’in duygusal anları öne çıkarken Kadir ise onu kurtarmak için harekete geçiyor.

Kadir ve Meryem arasındaki yakınlaşma nasıl devam edecek? Kadir, Meryem’i içinde bulunduğu durumdan kurtarabilecek mi? Meryem’in en zor günlerinde yanında olan Kadir’in desteği, ikilinin ilişkisini nasıl etkileyecek?