Çirkin dizisine geri sayım. Yeni sezon öncesi geçici oyuncu değişikliği
11.09.2026 16:28
Son Güncelleme: 11.09.2026 17:06
Star TV'nin sevilen dizisi Çirkin'in yeni sezonu için geri sayım sürüyor. İkinci sezon çekimleri devam eden Çirkin'de geçici bir oyuncu değişikliği yaşanacak.
Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı Çirkin, nefes kesen bir sezon finalinin ardından ekranlara dönmeye hazırlanıyor.
Kadir ve Meryem’in ilişkisinde yaşanacak kırılma noktalarıyla izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanan Çirkin'de bir değişiklik yaşanacak.
TEKİNDOR'UN ROLÜ LEVENT'E EMANET
İkinci sezon çekimleri tüm hızıyla süren Çirkin dizisine, usta oyuncu Çetin Tekindor, kısa bir süre ara verecek.
Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle setten uzak kalacak olan Tekindor’un canlandırdığı Ökkeş Karataş karakterine bu süreçte usta oyuncu Tamer Levent hayat verecek.
İyileşme sürecinin ardından yeniden sete dönmesi planlanan Çetin Tekindor, Ökkeş Karataş rolünü kaldığı yerden sürdürecek.
Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’ın üstlendiği; yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı Çirkin, yeni sezonuyla yakında Star’da.
Öte yandan Çetin Tekindor ile Tamer Levent son olarak “Yalı Çapkını” dizisinde birlikte kamera karşısına geçmişti.