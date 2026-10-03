Çirkin final bölümünde Kadir, Meryem'i durdurabilecek mi?
03.10.2026 12:47
Çirkin dizisi, yarın akşam yayınlanacak 11'inci bölümüyle ekranlara veda ediyor. Son bölümde Cennet'in Meryem'le ilgili kararı dikkat çekiyor.
Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı Çirkin dizisi, ekranlara veda ediyor. Kadir ve Meryem’in hikâyesini anlatan Çirkin'in final bölümü, 4 Ekim Pazar akşamı izleyiciyle buluşacak.
Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’ın üstlendiği Çirkin'in 11'inci final bölümünün konusu şöyle;
Meryem’in Engin’le evlenmeyi kabul etmesi Kadir’i sarsar. Onu bu evlilikten vazgeçirmeye çalışan Kadir, hem Meryem’le hem de Engin’le karşı karşıya gelir. Meryem, Kadir’in kendisini neden bir yandan uzaklaştırıp bir yandan bırakmadığına anlam veremez.
Kadir, Meryem’i korumak için sakladığı gerçekleri açıklamaya hazırlanırken Savcı Arif’in hamlesiyle köşeye sıkışır. Lale’nin kurduğu oyun da Meryem’i herkesin önünde zor durumda bırakır. Yaşananların ardından Cennet, Meryem’in İstanbul’dan gitmesine karar verir. Kadir Meryem’i durdurabilecek mi?
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı Çirkin'in kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Müfit Aytekin, Gözde Kocaoğlu, Nur Sürer ve Tamer Levent yer alıyor.
Çirkin dizisi final bölümüyle 4 Ekim Pazar 20.00’de Star’da.