Çirkin final bölümünde Kadir, Meryem'i durdurabilecek mi?

Meryem’in Engin’le evlenmeyi kabul etmesi Kadir’i sarsar. Onu bu evlilikten vazgeçirmeye çalışan Kadir, hem Meryem’le hem de Engin’le karşı karşıya gelir. Meryem, Kadir’in kendisini neden bir yandan uzaklaştırıp bir yandan bırakmadığına anlam veremez.

Kadir, Meryem’i korumak için sakladığı gerçekleri açıklamaya hazırlanırken Savcı Arif’in hamlesiyle köşeye sıkışır. Lale’nin kurduğu oyun da Meryem’i herkesin önünde zor durumda bırakır. Yaşananların ardından Cennet, Meryem’in İstanbul’dan gitmesine karar verir. Kadir Meryem’i durdurabilecek mi?