Çirkin sezon finalinde neler olacak? Meryem'den Kadir'in hayatını altüst eden karar
16.05.2026 09:06
"Çirkin" yeni bölümüyle yarın akşamı Star’da ekrana gelecek. Sezon finali yapacak olan dizinin 8'inci bölümünde Meryem'in kararı merak konusu oldu.
Star TV'nin sevilen dizisi “Çirkin" pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle dikkat çeken “Çirkin” sezon finaliyle 17 Mayıs Pazar akşamı Star’da ekrana gelecek.
Meryem’e (Derya Pınar Ak) çocukluk aşkı Kadir’in (Çağlar Ertuğrul) yaptığı evlilik teklifiyle başlayan ve bir kadının küllerinden doğuşunu konu eden ve yarın akşam sekizinci bölümüyle ekranlara gelecek dizide yaşanacaklar şöyle;
Ferhat’ın elindeki şantaj görüntüsüyle köşeye sıkışan Kadir, Meryem’i korumak için sahip olduğu her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıyadır.
Meryem’in geleceği ile kendi hayalleri arasında kalan Kadir, bu kıskaçtan kurtulmak için tehlikeli bir hamle yapar.
Nehir’in yalanlarının peşine düşen Cennet, öfkesiyle taşları yerinden oynatır. Ebru ile yüz yüze gelen Cennet’in beklenmedik tepkisi, Ateş ve Nehir arasındaki bağı kopma noktasına getirirken Nehir için artık kaçacak bir yer kalmamıştır.
Kadir’in kendisi için neleri göze aldığını öğrenen Meryem, sevdiği adamın hayatını kurtarmak adına geri dönülmez bir karar alır. Herkesin kaderini değiştirecek bu adımın atıldığı sırada, geçmişten gelen bir intikam ateşi Kadir’i karanlık bir pusunun ortasına çeker.
Yapımını 25 Film’in üstlendiği “Çirkin” dizisinin oyuncu kadrosunda; Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul dışında; Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu, senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı “Çirkin”, sezon finali bölümüyle 17 Mayıs Pazar 20.00’de Star’da.