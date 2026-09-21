Çirkin yeni sezonuyla ekrana geldi

Meryem’in cezaevinde verdiği zorlu mücadele bölüme damgasını vurdu. Diğer mahkumlardan Aysel’in baskılarına boyun eğmeyen Meryem, ağır bir saldırıya uğrarken Lale ve Pınar’ın kurduğu planla kendisini çok daha büyük bir suçlamanın ortasında buldu. Meryem’i özgürlüğüne kavuşturmak için harekete geçen Kadir’in ödediği bedel ise ikiliyi boşanma davasında karşı karşıya getirdi.

Tedavisi tamamlanmadan hastaneden ayrılan Kadir, Meryem’in cezaevine girmesine neden olan görüntülerin kaynağını öğrenmek için Ferhat’ın karşısına çıktı. Ferhat’tan sert bir şekilde hesap soran Kadir, görüntüleri kimden aldığını ortaya çıkarmak için onu takip ettirmeye başladı. Ardından cezaevine giderek Meryem’i ziyaret etti. Meryem’in yaralı elini fark etse de gerçeği öğrenemedi. Duruşmada özgürlüğüne kavuşacağını öğrenen Meryem, Kadir’in desteğiyle yeniden umutlandı.