Çirkin yeni sezonuyla ekrana geldi
21.09.2026 12:52
Star’ın sevilen dizisi Çirkin, dün akşam dokuzuncu bölümüyle ekrana geldi.
Meryem’in cezaevinde verdiği zorlu mücadele bölüme damgasını vurdu. Diğer mahkumlardan Aysel’in baskılarına boyun eğmeyen Meryem, ağır bir saldırıya uğrarken Lale ve Pınar’ın kurduğu planla kendisini çok daha büyük bir suçlamanın ortasında buldu. Meryem’i özgürlüğüne kavuşturmak için harekete geçen Kadir’in ödediği bedel ise ikiliyi boşanma davasında karşı karşıya getirdi.
Tedavisi tamamlanmadan hastaneden ayrılan Kadir, Meryem’in cezaevine girmesine neden olan görüntülerin kaynağını öğrenmek için Ferhat’ın karşısına çıktı. Ferhat’tan sert bir şekilde hesap soran Kadir, görüntüleri kimden aldığını ortaya çıkarmak için onu takip ettirmeye başladı. Ardından cezaevine giderek Meryem’i ziyaret etti. Meryem’in yaralı elini fark etse de gerçeği öğrenemedi. Duruşmada özgürlüğüne kavuşacağını öğrenen Meryem, Kadir’in desteğiyle yeniden umutlandı.
MERYEM, TEHDİTLERE BOYUN EĞMEDİ
Cezaevinde annesi Nalan’la birlikte kalan küçük Miran’ın, koğuşun korkulan isimlerinden Aysel’in telefonunu yanlışlıkla kırması üzerine Meryem çocuğu korumak için suçu üstlendi. Aysel bunun karşılığında Meryem’den revirdeki ilaçları çalmasını istedi. Özgürlüğünü tehlikeye atmak istemeyen Meryem, bütün tehditlere rağmen bu isteği reddetti. Öfkeden deliye dönen Aysel, herkesin gözü önünde Meryem’e saldırdı.
KADİR VE MERYEM PEMBE ODADA GÖRÜŞTÜ
Meryem’in kendisini yalnız hissettiğini öğrenen Kadir, onunla cezaevinin pembe odasında görüşmek için izin aldı. Meryem’in vücudundaki morlukları fark edince gerçeği öğrenmekte ısrar eden Kadir, yaşadıklarını kendisinden saklamasına çok üzüldü ve bir daha kimsenin ona zarar vermesine izin vermeyeceğine söz verdi.
Kadir’in kendisinden uzaklaştığını hisseden Lale, düğünü ertelemek istemedi ve Kadir’in Meryem’le pembe odada görüşmesi ona büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. Avukat Pınar’dan Kadir’in boşanma davasıyla ilgilenmediğini öğrenince onu tamamen kaybetmekten korktu. Lale, Pınar’ın yardımıyla Meryem’in cezaevinden çıkmasını engelleyecek bir plan yaptı.
Meryem’e hislerini açıklamak isteyen Engin, karşısında Kadir’i buldu. Kadir, onun Meryem’i hak etmediğini söyledi. Engin’in sözleri Kadir’in kendi duygularını sorgulamasına neden oldu.
Öfkeli ve alkollü halde yola çıkan Engin, arabasıyla bir adama çarptı. Oğlunu kurtarmak için Ökkeş suçu Sagıp’ın üstlenmesini sağladı. Sagıp’ı korumak isteyen Kadir onu durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Sagıp’ın Engin’in yerine cezaevine girmesi, Kadir ile Ökkeş arasında soğuk rüzgarlar estirdi.
KADİR, HANDE İLE FERHAT ARASINDAKİ BAĞLANTIYI ÇÖZDÜ
Ferhat’ın kendisini ele vermesinden korkan Hande, onun yıllardır aradığı annesinin ve kardeşinin adresini vererek susmasını istedi. Ferhat’ı takip ettiren Kadir, gizli buluşmaya geldiğinde kaçmaya çalışan Hande’yi gördü. Böylece Hande ile Ferhat arasındaki bağlantıyı fark etti.
MERYEM BÜYÜK BİR TUZAĞA DÜŞTÜ
Kader’i koğuşun duşlarında bıçaklanmış halde bulan Meryem, ona yardım etmeye çalışırken bir anda suçlu durumuna düştü. Kader’in kendisini Meryem’in bıçakladığını söylemesiyle Meryem, hücreye kapatıldı.
Kader’in ifadesi üzerine Meryem’in uzun yıllar cezaevinde kalabileceği ortaya çıktı. Cennet, Meryem’in başına gelenlerden Kadir’i sorumlu tutarak onu eve getirmesini istedi. Meryem’i kurtaracağına söz veren Kadir, zor bir karar aldı.
Çok geçmeden hücreden çıkarılan Meryem, cezaevi kapısında kendisini bekleyen Kadir’e kavuştu. Ailesinin yanına dönen Meryem, nasıl serbest kaldığını merak etse de Kadir gerçeği ondan sakladı.
KADİR'İN BOŞANMA KARARI MERYEMİ YIKTI
Ertesi sabah Kadir’in kendisine sürpriz yapacağını düşünen Meryem, Kadir’in arabasının adliyenin önünde durmasıyla büyük bir şok yaşadı.
Meryem’i kurtarmak için duygularını saklamayı seçen Kadir, evliliklerini bitirmek istediğini söyledi. Kadir ve Meryem boşanma davaları için mahkeme salonunda yerlerini aldı.
Yapımını 25 Film’in üstlendiği, yapımcılığını Fırat Parlak ve Koray Şahin’in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu Çirkin’in kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Müfit Aytekin, Gözde Kocaoğlu ve Nur Sürer ve Tamer Levent yer alıyor.
Çirkin, her pazar 20.00’de Star’da.