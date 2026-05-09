Çirkin'de Ferhat'ın hamlesi Kadir'i zor bir seçime sürüklüyor
09.05.2026 11:25
Star TV'nin sevilen dizisi "Çirkin"in bu haftaki yedinci bölümü için heyecan dorukta. Yeni bölümde; Ferhat'ın intikam planı dikkat çekecek.
Yapımını 25 Film’in üstlendiği, başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı “Çirkin”, yeni bölümleriyle pazar akşamlarına damga vuruyor. Senaryosunu Nil Güleç Ünsal ve Özlem İnci Hekimoğlu'nun kaleme aldığı "Çirkin" dizisi bu hafta yedinci bölümüyle ekranlara gelecek.
Meryem’e (Derya Pınar Ak) çocukluk aşkı Kadir’in (Çağlar Ertuğrul) yaptığı evlilik teklifiyle başlayan ve bir kadının küllerinden doğuşunu konu eden dizi, gerek oyuncu kadrosu gerek hikayesiyle çok beğeniliyor.
10 Mayıs Pazar akşamı ekrana gelecek “Çirkin”in yedinci bölümünün konusu ise şöyle;
Kadir ve Lale’nin aşk haberini gören Cennet’in öfkesi, yalıda sert bir hesaplaşmanın fitilini ateşler. Lale, Kadir’i kaybetmemek için Cennet’in ağır ithamlarını sineye çekerken, bir yandan da Meryem’i hedef alan sinsi bir planın hazırlığına başlar.
Ateş’ten gelen beklenmedik aşk itirafıyla umutlanan Nehir’in mutluluğu kısa sürer. Sakladığı büyük sırrın beklenmedik bir anda ifşa olması, Ateş ile aralarındaki tüm köprüleri yıkılma eşiğine getirir.
Kadir, kulübe ortaklık imzasıyla hayallerine ulaştığını düşünürken, Ferhat’ın devreye soktuğu intikam planıyla işler çıkmaza girer. Meryem’i koz olarak kullanan Ferhat, Kadir’i zor bir seçimle baş başa bırakır.
“Çirkin” dizisinin oyuncu kadrosunda; Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul dışında; Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Ferhat Akgün, Öykü Sakarya, Efe Poylu, Emre Akarsu, Müfit Aytekin, Ali Talha Gürbüz, Mina Şiir Korkmaz, Kadir Bertan, Nur Sürer ve Çetin Tekindor gibi isimler yer alıyor.
Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu “Çirkin”, beşinci bölümüyle 10 Mayıs Pazar 20.00’de Star’da.