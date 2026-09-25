Çirkin'de Meryem ve Kadir'in boşanması dengeleri değiştiriyor
25.09.2026 13:21
Başrollerini Derya Pınar Ak ve Çağlar Ertuğrul'un paylaştığı Çirkin, 27 Eylül Pazar akşamı 10'uncu bölümüyle ekranlarda olacak. Diziye, Kadir ve Meryem’in boşanması damga vuracak.
Star TV'nin sevilen dizisi Çirkin, pazar akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Gerek hikayesi gerek oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, bu hafta 10'uncu bölümüyle izleyiciyle buluşacak.
Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı Çirkin'in yeni bölümünün konusu ise şöyle;
Kadir ve Meryem’in boşanmasının sonuçları, her iki taraf için de ağır olur. Kadir’in gerçekleri açıklamadan evliliklerini bitirmesiyle yıkılan Meryem, hayatıyla ilgili nasıl bir karar alacak?
Cennet’in Kadir’i evlatlıktan reddetmesi ise Tunalı ailesindeki bağları kopma noktasına getirir. Ancak hiç kimse, Kadir’in Meryem’i cezaevinden kurtarabilmek için nasıl bir anlaşma yaptığını bilmemektedir.
Cennet, Meryem’in geleceği için yeni bir karar alırken Engin de Meryem’e olan aşkını itiraf eder. Kadir’in Meryem’e karşı davranışları, Lale’nin şüphelerini artırır.
Lale’nin Cennet’le olan ilişkisini düzeltmek için attığı adımla iki aile, Karataşların evinde bir araya gelir. Bu buluşmada Cennet’in yapacağı beklenmedik hamle, Kadir, Meryem, Lale ve Engin’in hayatını nasıl değiştirecek?
Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı Çirkin’in kadrosunda; Çağlar Ertuğrul, Derya Pınar Ak, Başak Gümülcinelioğlu, Olgun Toker, Baran Bölükbaşı, Cahit Gök, Gözde Kansu, Sema Gültekin, Eylül Ersöz, Özlem Kaya, Eren Demirbaş, Buse Badurlar, Yusuf Nebioğlu, Berkay Şahinoğlu, Müfit Aytekin, Gözde Kocaoğlu, Nur Sürer ve Tamer Levent yer alıyor.