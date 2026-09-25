Çirkin'de Meryem ve Kadir'in boşanması dengeleri değiştiriyor

Cennet’in Kadir’i evlatlıktan reddetmesi ise Tunalı ailesindeki bağları kopma noktasına getirir. Ancak hiç kimse, Kadir’in Meryem’i cezaevinden kurtarabilmek için nasıl bir anlaşma yaptığını bilmemektedir.

Cennet, Meryem’in geleceği için yeni bir karar alırken Engin de Meryem’e olan aşkını itiraf eder. Kadir’in Meryem’e karşı davranışları, Lale’nin şüphelerini artırır.