Çirkin'in Kadir'i Çağlar Ertuğrul yeni sezon hakkında konuştu. "Entrika ve sürprizler artacak"
20.09.2026 15:30
Çirkin dizisi 9'uncu bölümüyle ekranlara dönüyor. Dizinin başrolü Çağlar Ertuğrul da yeni sezon öncesi Kadir ve Meryem’in ilişkisine, karakterini bekleyen zorlu seçimlere dair konuştu.
Star’ın sevilen dizisi Çirkin’in ikinci sezonu için bekleyiş sürüyor. Başrolleri Derya Pınar Ak ile paylaşan Çağlar Ertuğrul da yeni sezon öncesi heyecanını paylaştı. Oyuncu, Kadir ve Meryem’in ilişkisine, karakterini bekleyen zorlu seçimlere ve yeni sezona dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Çirkin seyircisinin yeni sezonda nelere hazırlıklı olması gerektiğine de değinen Çağlar Ertuğrul, ikinci sezonda hareketli bir hikâye beklediğini söyledi:
“Ben daha aksiyonu bol bir sezon bekliyorum. Aksiyon derken kovalamaca ya da koşturmaca gibi değil, daha fazla entrikanın ve sürprizlerin olacağı bir sezon…”
"KADİR’İ ZOR SEÇİMLER BEKLİYOR"
Kadir’in ikinci sezondaki en büyük sınavının kalbi, geçmişi ya da seçimleri arasında hangisi olacağı sorusuna Çağlar Ertuğrul, “Üçünü de göreceğiz.” yanıtını verirken özellikle karakterinin seçimlerinin altını çizdi:
“Daha çok seçimleri diyebilirim. Bu seçimlerini yaparken ‘Kalbimi mi dinleyeyim, mantığımı mı dinleyeyim?’ diyecek. Belki seyirci Kadir’in verdiği kararları, yaptığı seçimleri sevmeyecek ama belki mantıklı olan o olacak.”
Kadir’in Meryem’i korumak adına alacağı bazı kararların ikili arasındaki ilişkiyi de etkileyebileceğine işaret eden Ertuğrul, “Meryem’i korumak için bir karar vermiş, bir seçim yapmış olacak diyelim. Belki bu Meryem’i üzecek ama uzun vadede herkes için sağlıklı olan o olacak. Bu da kalbini yoracak. Üçü de Kadir’i zorlayacak.” dedi.
"KADİR’İN HER KARAKTERLE KURDUĞU İLİŞKİ FARKLI"
Kadir karakterine senaryoda yazmayan küçük detaylar eklemekten keyif aldığını anlatan Çağlar Ertuğrul, karakteri tek bir duygu üzerinden oynamak yerine farklı yönlerini göstermeyi tercih ettiğini söyledi.
“Dümdüz bir karakteri sadece drama ya da sadece komedi yönüyle oynamak değil, aralara bunları serpiştirmek hoşuma gidiyor. Bazen senaristlerle de konuşuyoruz, ‘Biz öyle hayal etmemiştik ama böyle de güzel olmuş.’ diye dönüşler alıyorum.”
Kadir’in çevresindeki her karakterle farklı bir ilişki kurduğuna dikkat çeken Ertuğrul, oyunculukta da bu farklılıkları yansıtmaya çalıştığını belirtti:
“Kadir’in çevresinde çok fazla insan var; Meryem, Cennet annesi, kardeşleri, Lale, Ökkeş Baba, Selim… Her insana aynı bakamaz, aynı konuşamaz. Lale ile konuştuğu gibi Meryem’le konuşmuyor ya da annesiyle konuştuğu gibi Ökkeş Baba’yla konuşmuyor. Bunları ben koymayı seviyorum. Senaryoda yazmasa da oyuncuların özgürlüğü oluyor.”
"KADİR’İ GENELLİKLE SETTE BIRAKIYORUM"
Kadir’den günlük hayatına geçen bir alışkanlık olup olmadığı sorusuna da yanıt veren Ertuğrul, karakterinin sorunları çözme biçiminin zaman zaman kendisine yansıdığını esprili bir dille anlattı:
“Kadir’in bazı kararları gaddarca gelebiliyor. Bazen sonunu düşünmeden bir adım atıyor. ‘Şimdilik şunu halledelim, ileride diğerini çözeriz.’ diyor ama bu bazen elinde patlıyor. Galiba buralar biraz bana yansıdı. ‘Şimdi şunu çözeriz, sonra diğerine bakarız’ gibi… Ama iyi bir huy değil. Genel olarak Kadir’i sette bırakıyorum.”
Yapımını 25 Film’in, yapımcılığını Koray Şahin ve Fırat Parlak’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin ve Merve Çolak’ın oturduğu, senaryosunu Özlem İnci Hekimoğlu ve Nil Güleç Ünsal’ın kaleme aldığı Çirkin, yeni sezonuyla 20 Eylül Pazar 20.00’da Star’da.