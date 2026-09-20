Çirkin'in Kadir'i Çağlar Ertuğrul yeni sezon hakkında konuştu. "Entrika ve sürprizler artacak"

Kadir’in ikinci sezondaki en büyük sınavının kalbi, geçmişi ya da seçimleri arasında hangisi olacağı sorusuna Çağlar Ertuğrul, “Üçünü de göreceğiz.” yanıtını verirken özellikle karakterinin seçimlerinin altını çizdi:

“Daha çok seçimleri diyebilirim. Bu seçimlerini yaparken ‘Kalbimi mi dinleyeyim, mantığımı mı dinleyeyim?’ diyecek. Belki seyirci Kadir’in verdiği kararları, yaptığı seçimleri sevmeyecek ama belki mantıklı olan o olacak.”

Kadir’in Meryem’i korumak adına alacağı bazı kararların ikili arasındaki ilişkiyi de etkileyebileceğine işaret eden Ertuğrul, “Meryem’i korumak için bir karar vermiş, bir seçim yapmış olacak diyelim. Belki bu Meryem’i üzecek ama uzun vadede herkes için sağlıklı olan o olacak. Bu da kalbini yoracak. Üçü de Kadir’i zorlayacak.” dedi.