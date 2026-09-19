Çirkin'in yıldızı Derya Pınar Ak'tan yeni sezona dair ipuçları
19.09.2026 10:52
Çirkin dizisi 9'uncu bölümüyle yarın akşam ekranlara dönüyor. Dizinin Meryem'i Derya Pınar Ak, yeni sezona dair konuştu. Ak, izleyenleri "Meryem'in kararlarına hazır olsunlar" diye uyardı.
Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı Çirkin dizisinin yeni sezonuna saatler kaldı. 20 Eylül Pazar akşamı 9'uncu bölümüyle ekranlara gelecek olan Çirkin'in Meryem'i Derya Pınar Ak, yeni sezona dair ipuçları verdi.
Çirkin seyircisinin ikinci sezonda neye hazırlıklı olması gerektiği sorusuna yanıt veren oyuncu, “Spoiler vermek istemem ama sanırım Meryem’in alacağı kararlara hazırlıklı olmalarını isterim. Çünkü Meryem’in bu sezon çok güçlü bir karakterle geri geleceğine inanıyorum. Bence vereceği kararlara hazırlıklı olsunlar” dedi.
"MERYEM'İN YENİ SEZONDAKİ SINAVI KALBİ VE SEÇİMLERİ"
“Meryem’in ikinci sezondaki en büyük sınavının kalbi mi, geçmişi mi ya da seçimleri arasında mı olacak?” sorusuna yanıt veren Derya Pınar Ak, karakterinin yaşadığı çatışmayı anlatarak, “Bence Meryem için üçü de. Çünkü kalbine uyan şey mantığına uymuyor, geçmişi onu etkiliyor. Meryem’de hepsi birbirini etkiliyor. Ama biri baskın gelecekse Meryem yine kalbiyle karar verebilir diye düşünüyorum" dedi.
Seçimini netleştiren Ak, “Kalbi ve seçimleri diyeyim o zaman. İkinci sezon için kalbi ve seçimleri olsun” ifadelerini kullandı.
MERYEM'İN SIKIŞMIŞLIĞINI KÜÇÜK HAREKETLERLE ANLATTI
Derya Pınar Ak, senaryoda yer almayan ancak Meryem’i canlandırırken karakterine kattığı küçük detayları da ilk kez anlattı. Meryem’in yaşadığı sıkışmışlık duygusunun kendisine de geçtiğini belirten oyuncu, bu hissi fiziksel hareketlerle kamera karşısına taşımaya çalıştığını söyledi.
Oyuncu, “Senaristlerimiz zaten her ince detayı düşünerek yazıyorlar ama benim özellikle eklediğim bazı şeyler vardı. Meryem’i oynarken kendimi çok sıkışmış hissediyordum ve bunu da yansıtmak istiyordum. Çok sıkıştığı durumlarda bir yerimi sıkma ihtiyacı duydum. Elimi sıktığım ya da buna benzer detaylar eklediğim sahneler oldu. Karakterin o sıkışmışlığı beni de bir noktada daralttı. Onu yansıtmak için böyle ufak detaylar ekledim” dedi.
"MERYEM'DEN ÖNYARGISIZ OLMAYI ALDIM"
Meryem karakterinin kendi hayatına taşıdığı özelliklerden de bahseden Pınar Ak, karakterinin kostümlerinden etkilendiğini esprili bir dille anlatırken, Meryem’in kişiliğinden kendisine kalan önemli bir özelliği de şu sözlerle aktardı:
"Meryem’in kostümlerini ilk sezon çok beğeniyordum. Giyinişinden aldığım bazı şeyler oldu. Duygu ve düşünce açısından söyleyecek olursam da Meryem o kadar saf ve temiz düşünüyor, insanlara o kadar önyargısız yaklaşıyor ki sanırım ben de bir tık olsun insanlara ön yargılı yaklaşmamayı hayatıma uyarladım diyebilirim.”
Çirkin, yeni sezonuyla 20 Eylül Pazar 20.00’da Star’da.