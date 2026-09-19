Çirkin'in yıldızı Derya Pınar Ak'tan yeni sezona dair ipuçları

“Meryem’in ikinci sezondaki en büyük sınavının kalbi mi, geçmişi mi ya da seçimleri arasında mı olacak?” sorusuna yanıt veren Derya Pınar Ak, karakterinin yaşadığı çatışmayı anlatarak, “Bence Meryem için üçü de. Çünkü kalbine uyan şey mantığına uymuyor, geçmişi onu etkiliyor. Meryem’de hepsi birbirini etkiliyor. Ama biri baskın gelecekse Meryem yine kalbiyle karar verebilir diye düşünüyorum" dedi.

Seçimini netleştiren Ak, “Kalbi ve seçimleri diyeyim o zaman. İkinci sezon için kalbi ve seçimleri olsun” ifadelerini kullandı.