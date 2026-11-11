Coachella 2027'de sahne alacak isimler açıklandı. Madonna da festivalde

Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali, önümüzdeki sene 9-11 Nisan ve 16-18 Nisan tarihleri arasında, iki hafta sonu boyunca düzenlenecek.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indio kentinde düzenlenen Coachella Festivali'nde sahne alacak isimler açıklandı.