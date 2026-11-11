Coachella 2027'de sahne alacak isimler açıklandı. Madonna da festivalde
11.11.2026 14:12
Son Güncelleme: 11.11.2026 14:12
Coachella Festivali için geri sayım başladı. 9-11 Nisan ve 16-18 Nisan tarihleri arasında, iki hafta sonu boyunca gerçekleşecek festivalde sahne alacak isim duyuruldu.
Her yıl dünyanın dört bir yanından binlerce kişinin katıldığı Coachella Müzik ve Sanat Festivali, önümüzdeki sene 9-11 Nisan ve 16-18 Nisan tarihleri arasında, iki hafta sonu boyunca düzenlenecek.
ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indio kentinde düzenlenen Coachella Festivali'nde sahne alacak isimler açıklandı.
FESTİVALİN ANA SANATÇILARI BELLİ OLDU
Festivalde ana sahnede hayranlarıyla buluşacak sanatçılar Dua Lipa, SZA, Tame Impala ve Daddy Yankee olacak. Coachella 2027'de sahne alacak diğer sanatçılar da dikkat çekti.
Cuma günü Madonna, Zara Larsson, Steve Lacy, JISOO, Kehlani ve Leon Thomas sahne alırken, cumartesi günü ise Phoebe Bridgers, Weezer, Tiesto, Martin Garrix, Role Model, Adela festivalde boy gösterecek.
Don Toliver, Dom Dolla, Kygo, Empire of the Sun, The Neighbourhood, Becky G de pazar günü Coachella Festivali'nde sahnede olacak.
GEÇEN SENE CARPENTER'IN SAHNESİNE KONUK OLMUŞTU
Öte yandan 2027 yılında sahne alacak isimler arasında yer alan Madonna, geçen sene Sabrina Carpenter'ın ana sahne performansına konuk olmuştu. Pop ikonu, bu performansıyla 20 yıl sonra Coachella'ya dönmüştü.
2027 Coachella Festivali biletleri, 13 Kasım Cuma günü satışa çıkacak. Festivaldeki tüm performanslar da YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak.