Çobanlık yaparken başladı. 40 yıl boyunca dağ tepe demeden topladı

İlk yıllarda çevresindekilerin kendisine "Altın mı arıyorsun?" şeklinde takıldığını anlatan Koç, günümüzde ise taşların dekorasyon amacıyla kullanılmaya başlanmasıyla bu merakın daha fazla ilgi gördüğünü belirterek, "Ben bu işe başladığım zaman çevredeki insanlar bana böyle garip bakarlardı. "Ya ne yapıyorsun sen? Herhalde senin durumun iyi değil. Veya altın mı arıyorsun sen böyle?" derlerdi. Yok, benim hevesim. Şimdi bakıyorum, insanlar evlerini, duvarlarını taşlarla desen yapıyor. Bu artık yeni bir akım oldu yani, bir alışkanlık oldu. Bu tür taşlara ilgi duyan, isteyen varsa ben bu işin bir kısmını devredebilirim" şeklinde konuştu.