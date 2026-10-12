ÇOMÜ'de kontrol randevusu. Cem Yılmaz kalp krizi sonrası anjiyo olduğu hastanede

ÇANAKKALE'YE KONTROLE GİTTİ

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kontrol için ÇOMÜ hastaneye geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden hastane önünde çektiği fotoğrafı paylaşan Cem Yılmaz, hastane ve doktoru Prof. Dr. Ercan Akşit'i etiketledi.

Son olarak katıldığı bir saat fuarı nda soruları yanıtlayan Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili konuşmuştu.

Stresten uzak durması gerektiğini söyleyen komedyen, sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini de açıklamıştı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Cem Yılmaz, “Sosyalleştikçe daha iyi oluyorum. Benim için zor bir şey elbette ama yani moralliyim. Sağlığımıza dikkat etmekle ilgili küçük bir uyarı aldım." dedi.