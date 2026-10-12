ÇOMÜ'de kontrol randevusu. Cem Yılmaz kalp krizi sonrası anjiyo olduğu hastanede
12.10.2026 12:39
Ayvacık'ta 29 Ağustos'ta kalp krizi geçiren ve ÇOMÜ Hastanesi'nde anjiyo olan Cem Yılmaz, tedavisinin ardından kontrol için aynı hastaneye geldi.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ayvacık ilçesine bağlı Paşaköy köyündeki yazlık evinde 29 Ağustos Pazar günü kalp krizi geçirmişti.
Ayvacık Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından Cem Yılmaz, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi'ne sevk edilerek burada anjiyo olmuştu. Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ercan Akşit tarafından Cem Yılmaz'a el bileğinden yaklaşık 40 dakikada balon ve stent işlemi yapılmıştı.
Operasyon sonrası sağlık durumu iyi olan Cem Yılmaz, 2 günlük takip süresini doldurmuştu. Durumu stabil olan Cem Yılmaz, şikayeti olmadığı için ilaçları yazılarak 31 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında taburcu edilmişti.
ÇANAKKALE'YE KONTROLE GİTTİ
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kontrol için ÇOMÜ hastaneye geldi. Sosyal medya hesabı üzerinden hastane önünde çektiği fotoğrafı paylaşan Cem Yılmaz, hastane ve doktoru Prof. Dr. Ercan Akşit'i etiketledi.
Son olarak katıldığı bir saat fuarında soruları yanıtlayan Yılmaz, sağlık durumuyla ilgili konuşmuştu.
Stresten uzak durması gerektiğini söyleyen komedyen, sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini de açıklamıştı. Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Cem Yılmaz, “Sosyalleştikçe daha iyi oluyorum. Benim için zor bir şey elbette ama yani moralliyim. Sağlığımıza dikkat etmekle ilgili küçük bir uyarı aldım." dedi.