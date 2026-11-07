COP31'de iklim temalı şarkılarla dünyaya seslenilecek
07.11.2026 17:03
9- 20 Kasım tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek COP31 İklim Zirvesi’nde, konserler ve iklim temalı şarkılarla dünyaya seslenilecek.
Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) için Antalya'da hazırlıklar sürerken, iklim değişikliğiyle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla müzik ve sanat etkinlikleri de düzenleniyor.
Zirve için hazırlanan İngilizce şarkılar ise dijital platformlar ve sosyal medya aracılığıyla uluslararası kamuoyuna ulaştırılırken, EXPO yerleşkesindeki halka açık Yeşil Bölge'de konserler, dans gösterileri ve sergiler gerçekleştirilecek.
TARKAN'DAN ANLAMLI ŞARKI
Megastar Tarkan, söz ve müziği kendisine ait olan 2008 tarihli “Uyan” şarkısını COP31 için İngilizce sözler ve yeni düzenlemeyle "Wake Up" adıyla yeniden hazırladı. 1 Kasım'da YouTube'daki resmi kanalında yayımlanan 3 dakikalık klip, 5 Kasım itibarıyla 536 bin 895 izlenmeye, yaklaşık 25 bin 200 beğeniye ve 1900 yoruma ulaştı.
Şarkı, YouTube'un Türkiye müzik listelerinde de üst sıralara yükseldi. Klip, 6 Kasım itibarıyla YouTube dışındaki platformalarda da yer almaya başladı.
İklim değişikliğinin doğa üzerindeki etkilerinin anlatıldığı klipte, çevre sorunlarına ilişkin çarpıcı görüntülere yer verildi.
BAKANLIKTAN "LET'S COP" ŞARKISI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından COP31 için hazırlanan İngilizce “Let's COP” şarkısı ise 23 Ekim'de tanıtıldı. Bakan Murat Kurum'un “Tek dünya, tek çağrı, Let's COP” mesajıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığı klipte, Türkiye'nin doğal ve kültürel güzelliklerinden görüntüler kullanıldı.
İklim değişikliğiyle mücadelede ortak hareket etme çağrısının yapıldığı şarkı, bakanlığın ve COP31 Türkiye'nin sosyal medya paylaşımlarıyla duyuruldu. Şarkının farklı platformlardaki toplam izlenme ve dinlenme sayısına ilişkin doğrulanmış ortak bir veri ise bulunmuyor.
“Let's COP” şarkısı, Türkiye dışında da sosyal medya paylaşımlarına konu oldu. Uganda'da faaliyet gösteren Hypers Kids Africa grubundaki çocuklar, Türk bayrağı ve COP31 logosu önünde şarkı eşliğinde dans gösterisi gerçekleştirdi. Çocukların iklim zirvesine destek amacıyla hazırladığı video, COP31 Türkiye'nin resmi Instagram hesabında da paylaşıldı.
ÜNLÜ İSİMLER ZİRVE KAPSAMINDA SAHNE ALACAK
Öte yandan COP31 Yeşil Bölge'deki etkinliklerde Yalın, Ebru Yaşar, Anadolu Ateşi dans topluluğu ve perküsyon sanatçısı Burhan Öçal da sahne alacak. Konserler ve gösteriler ücretsiz gerçekleştirilecek.
Yeşil Bölge'de müzik etkinliklerinin yanı sıra 1000'in üzerinde sanat eseri ve 50'yi aşkın açık hava enstalasyonunun ziyaretçilerle buluşturulması planlanıyor. İklim değişikliği, doğanın korunması ve sürdürülebilirlik temalarının işleneceği etkinliklere katılım ücretsiz olacak. Ziyaretçilerin Yeşil Bölge'ye giriş için ön kayıt yaptırmaları gerekiyor.