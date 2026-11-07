COP31'de iklim temalı şarkılarla dünyaya seslenilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından COP31 için hazırlanan İngilizce “Let's COP” şarkısı ise 23 Ekim'de tanıtıldı. Bakan Murat Kurum'un “Tek dünya, tek çağrı, Let's COP” mesajıyla sosyal medya hesaplarından paylaştığı klipte, Türkiye'nin doğal ve kültürel güzelliklerinden görüntüler kullanıldı.

İklim değişikliğiyle mücadelede ortak hareket etme çağrısının yapıldığı şarkı, bakanlığın ve COP31 Türkiye'nin sosyal medya paylaşımlarıyla duyuruldu. Şarkının farklı platformlardaki toplam izlenme ve dinlenme sayısına ilişkin doğrulanmış ortak bir veri ise bulunmuyor.

“Let's COP” şarkısı, Türkiye dışında da sosyal medya paylaşımlarına konu oldu. Uganda'da faaliyet gösteren Hypers Kids Africa grubundaki çocuklar, Türk bayrağı ve COP31 logosu önünde şarkı eşliğinde dans gösterisi gerçekleştirdi. Çocukların iklim zirvesine destek amacıyla hazırladığı video, COP31 Türkiye'nin resmi Instagram hesabında da paylaşıldı.