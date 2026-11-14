COP31'de kısa film yarışması. Ödüller sahiplerini buluyor

COP31 Kısa Film Festivali kapsamında, Türk sinemasının usta sanatçıları da söyleşilere katılıyor. Ünlü sanatçı Hülya Koçyiğit, Berlin'de Altın Ayı kazanarak sinema tarihimizin ilk uluslararası başarısına imza atan başyapıtı Susuz Yaz ile COP31 İklim Temalı Kısa Film Yarışması'nın konuğu oluyor.

Koçyiğit, saat 17.30'da sinema yazarı Aslıhan Saraçoğlu moderatörlüğünde; su, doğa ve insan ilişkisini sanatçı perspektifiyle değerlendirecek.

Sanatçı ve yönetmen Uğur Yücel de saat 18.30'da senarist ve yapımcı Suat Köçer moderatörlüğünde; insan-doğa ilişkileri, değişen sinema seyirci algısı ve dijitalleşmenin etkileri üzerine gözlemlerini paylaşacak.

FİLİSTİNLİ YÖNETMEN DE YER ALACAK

Filistinli yönetmen Darin J.Sallam da yönetmen Abdullah Harun İlhan moderatörlüğünde gerçekleşecek buluşmada, işgalin doğa ve canlılar üzerindeki ekolojik yıkımlarını ve Filistin direnişinin sinemadaki yansımalarını aktaracak.

COP31 Kısa Film Festivali kapsamında ayrıca mülkiyet, su hakkı ve kuraklık temalarını sinematik bir dille ele alan Metin Erksan imzalı Susuz Yaz filminin özel gösterimi yapılacak.

Film gösterimleri, Hülya Koçyiğit ve Uğur Yücel söyleşilerinin ardından saat 20.30'da ödül töreni düzenlenecek. Çok sayıda davetli ve sinemacıların katılacağı gecenin sunuculuğunu ise ünlü oyuncular Cem Davran ve Ekin Olcayto üstleniyor.