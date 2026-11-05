COP31'e geri sayım. Hangi ünlüler sahne alacak?
05.11.2026 13:06
Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında birçok ünlü isim de sahne alacak. İşte COP31'de sahne alacak sanatçılar.
Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31'inci Taraflar Konferansı için bekleyiş sürüyor.
Dünyanın dört bir yanından hükümet temsilcilerini, uluslararası kuruluşları, iş dünyasını, bilim insanlarını, sivil toplumu ve gençleri iklim gündemi etrafında bir araya getirecek konferans, küresel iklim taahhütlerinin somut ve ölçülebilir ilerlemeye dönüşmesine odaklanacak.
9 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'a kadar devam edecek zirve kapsamında bilimsel toplantılar, paneller, sergiler ve kültür-sanat etkinlikleri de düzenlenecek.
EXPO alanında oluşturulan ve vatandaşların da ziyaret edebileceği Yeşil Bölge'de, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilirlik konularındaki etkinliklerin yanı sıra konserler, sergiler, atölyeler ve çeşitli gösteriler gerçekleştirilecek.
Tarkan'ın da 2008 yılında kaleme aldığı “Uyan” şarkısını “Wake Up” ismiyle yeniden uyarladığı COP31'de kimler sahne alacak? İşte COP31 kapsamında Yeşil Bölge'de gerçekleşecek etkinliklerde yer alacak isimler.
BİRBİRİNDEN ÜNLÜ İSİMLER ANTALYA'DA
Program kapsamında 9 Kasım Pazartesi günü saat 18.30'da A. Adnan Saygun'un Yunus Emre Oratoryosu, Nurol Holding Kongre Merkezi'nde seslendirilecek.
14 Kasım Cumartesi saat 20.00'de Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın üstlendiği Anadolu Ateşi de Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da Antalyalılarla buluşacak.
Şarkıcı Yalın 15 Kasım Pazar akşamı saat 20.00'de Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da sevilen şarkılarını seslendirecek.
Perküsyon sanatçısı ve virtüöz Burhan Öçal da saat 19.15 ile 20.45 arasında Folkart Küçük Amfitiyatro'da konser verecek.
Ebru Yaşar da 18 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'de COP31 alanındaki Türk Telekom Büyük Amfitiyatro'da sahneye çıkacak.
COP31 kapsamında düzenlenecek konser ve etkinlikler, ücretsiz ve herkese açık olacak.