COP31'e geri sayım. Hangi ünlüler sahne alacak?

Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31'inci Taraflar Konferansı için bekleyiş sürüyor.

Dünyanın dört bir yanından hükümet temsilcilerini, uluslararası kuruluşları, iş dünyasını, bilim insanlarını, sivil toplumu ve gençleri iklim gündemi etrafında bir araya getirecek konferans, küresel iklim taahhütlerinin somut ve ölçülebilir ilerlemeye dönüşmesine odaklanacak.

9 Kasım'da başlayacak ve 20 Kasım'a kadar devam edecek zirve kapsamında bilimsel toplantılar, paneller, sergiler ve kültür-sanat etkinlikleri de düzenlenecek.