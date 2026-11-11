Coşkun Sabah'tan dikkat çeken açıklama. Vasiyetleriyle gündeme gelen ünlüler

“Anılar”, “Hatıram Olsun” gibi şarkılarıyla tanınan Coşkun Sabah, vasiyet hazırlamak için acele etmediğini “Allah kaza bela vermezse daha 20-30 sene yaşayacağız. Onun için vasiyete şimdi gerek yok. Kaza bela olmasa yaşayacağız” diye aktardı. 74 yaşındaki sanatçı, vefatı sonrası ailesinde bir kriz çıkmayacağını söyledi.

Bunun üzerine akıllara vasiyet açıklamalarıyla gündeme gelen isimler geldi. İşte o isimler ve açıklamaları…

SERDAR ORTAÇ

Şarkıcı Serdar Ortaç , vefatı sonrası mal varlığının kimlere kalacağını açıklamıştı. Vasiyetini hayattayken yazdığını söyleyen Ortaç, mirasını yıllardır yanında çalışan emektarların yanı sıra vefat eden kardeşinin çocuklarına bırakacağını belirtti.

HAKAN PEKER

Şarkıcı Hakan Peker de aylar önce vasiyetini açıklamış ve “Kimse benim için anma gecesi düzenlemesin, ben öldükten sonra şarkılarım dinlenmese de olur” demişti.