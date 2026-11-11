Coşkun Sabah'tan dikkat çeken açıklama. Vasiyetleriyle gündeme gelen ünlüler
11.11.2026 11:37
Usta oyuncu Kadir İnanır'ın vefatı sonrası vasiyet tartışmaları gündemden düşmezken, 74 yaşındaki Coşkun Sabah da konuyla ilgili açıklama yaptı.
“Anılar”, “Hatıram Olsun” gibi şarkılarıyla tanınan Coşkun Sabah, vasiyet hazırlamak için acele etmediğini “Allah kaza bela vermezse daha 20-30 sene yaşayacağız. Onun için vasiyete şimdi gerek yok. Kaza bela olmasa yaşayacağız” diye aktardı. 74 yaşındaki sanatçı, vefatı sonrası ailesinde bir kriz çıkmayacağını söyledi.
Bunun üzerine akıllara vasiyet açıklamalarıyla gündeme gelen isimler geldi. İşte o isimler ve açıklamaları…
SERDAR ORTAÇ
Şarkıcı Serdar Ortaç, vefatı sonrası mal varlığının kimlere kalacağını açıklamıştı. Vasiyetini hayattayken yazdığını söyleyen Ortaç, mirasını yıllardır yanında çalışan emektarların yanı sıra vefat eden kardeşinin çocuklarına bırakacağını belirtti.
HAKAN PEKER
Şarkıcı Hakan Peker de aylar önce vasiyetini açıklamış ve “Kimse benim için anma gecesi düzenlemesin, ben öldükten sonra şarkılarım dinlenmese de olur” demişti.
İBRAHİM TATLISES
Geçtiğimiz sene safra kesesi ameliyatı olan İbrahim Tatlıses de hastane çıkışı açıklama yapmıştı. "Vasiyetinizi düşündünüz mü?" sorusuna yanıt veren Tatlıses, “Devlete bıraktım. Kuruş yok. Ben paramı kendim kazandım, babamdan kalmadı. İstediğimi yaparım kime ne!” demişti.
Bazı çocukları yüzünden diğerlerinin de mağdur olduğunu belirten Tatlıses, "İbrahim Tatlıses denilince kapılar açılıyor. Onu kullanmasını bilmediler" şeklinde konuşmuştu.
ÜMİT BESEN
"Nikah Masası", "Okul Yolu" gibi şarkılarıyla tanınan Ümit Besen, bir vasiyeti olmadığını söylemiş ve “Ben hayattayken her şeyi ayarlayan bir insanım. Öldükten sonraya bırakmam hiçbir şeyi. Kavga dövüş olmaz. Benim çocuklarım pırlanta gibidir. Herkes birbirine bağlıdır. Hepsinin de kışlığını, yazlığını, evlerini, arabalarını da almışımdır. Hepsi kendilerinindir” demişti.
TEOMAN
Açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Teoman, seneler önce vasiyetiyle ilgili açıklama yapmıştı. Zeyno adında bir kızı olan Teoman, konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı:
“Kanuni düzenlemeler nedeniyle istediğim gibi yazamadım ama. Ölümüm halinde birikimlerimin dörtte biri Çocuk Esirgeme Kurumu'na gidecek. Gerisini doğal mirasçım olarak kızım alacak.”
BÜLENT ERSOY
"Diva" lakabıyla da bilinen şarkıcı Bülent Ersoy da vasiyetiyle ilgili konuşan isimler arasında yer alıyor. Çocukları çok sevdiğini ve servetinin özel bir kısmını onlar için ayırdığını söylemişti. Mezarının çok şık olmasını istediğini ifade eden Ersoy, her gün çamaşır suyuyla yıkanmasını istediğini ve çiçeklerin de hep taze kalmasını istemiştir.
Öte yandan şarkıcı Gülben Ergen de vasiyetini yazdığını ve bu belgeyi avukatından önce üç çocuğunun babası Mustafa Erdoğan'a bırakacağını açıklamıştı.