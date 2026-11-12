CSO Ada Ankara'da Goethe ve Mevlana'nın düşünce dünyası müzikle buluşacak

Goethe ve Mevlana’nın düşünsel mirasından ilham alan konser, iki farklı kültürün ortak insani değerlerini müzik aracılığıyla ele alacak. Çağdaş koro müziği ve çok sesli vokal eserler konusundaki çalışmalarıyla uluslararası müzik alanında tanınan Şef Georg Grün’ün yöneteceği Devlet Çoksesli Korosu’na konserde piyanoda Gülce Sevgen, neyde ise Süleyman Yardım eşlik edecek. Programda Brahms, Theofanidis ve Turgay Erdener’in eserleri seslendirilecek.

Batı’nın çok sesli müzik geleneği ile Doğu’nun köklü kültürel ve düşünsel mirasını aynı sahnede buluşturacak konser, Goethe’nin Doğu edebiyatına duyduğu ilgiyi Mevlana’nın insan, yaşam ve varoluş üzerine düşünceleriyle birlikte yorumlayacak. Farklı dönemlere ve coğrafyalara ait iki önemli düşünce geleneği, müziğin birleştirici gücüyle ortak bir anlatımda buluşacak.