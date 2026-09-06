CSO'nun iki asırlık sanat yolculuğu Carnegie Hall'da taçlanacak

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, bu sezon da dünyanın önde gelen şef ve solistlerini Ankara’da sanatseverlerle buluşturacak.

Klasik müziğin uluslararası yıldızlarının yer alacağı sezon programı, dünya kültür metropollerinin en seçkin konser salonlarında karşılaşılabilecek nitelikte bir repertuvar ve sanatçı kadrosunu Ankara’ya taşıyor.

Sanatseverler, dünyanın farklı merkezlerinde takip edilen usta şef ve solistleri, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın eşsiz sahnesinde dinleme ayrıcalığına sahip olacak.