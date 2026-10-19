Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan Birleşmiş Milletler iş birliğiyle müzikal bir buluşma

2018 Long-Thibaud-Crespin Uluslararası Yarışması’nın birincisi olan Diana Tishchenko, gecede Wolfgang Amadeus Mozart’ın 5 No’lu Keman Konçertosu’nu (K. 219) seslendirecek.

Osmanlı mehter müziğinin ritmik etkilerini taşıyan ve “Türk Konçertosu” olarak da anılan eser, konserin öne çıkan bölümlerinden biri olacak.