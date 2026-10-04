Dalgıç ile ahtapotların su altındaki dostluğu yürek ısıtıyor
04.10.2026 10:33
Antalya'da serbest dalışla ilgilenen ve su altında karşılaştığı ahtapotlarla yakın temas kuran Hüseyin Fırat, "Yeryüzündeki bir uzaylı vasfındaki canlıyla temas etmek çok farklı bir duygu." diyor
Antalya'da yaklaşık 5 yıldır serbest dalış yapan Hüseyin Fırat, son 2 yıldır su altındaki gözlemlerini ve karşılaştığı deniz canlılarını görüntülüyor.
Denizden bulduğu eşyaların yanı sıra farklı deniz canlılarını da kayıt altına alan Fırat'ın en sık karşılaştığı canlılardan biri ise ahtapotlar oluyor.
Su altında ahtapotların yuvalarını tespit ederek bir süre yakınlarında bekleyen Fırat, meraklı canlıların bir süre sonra yuvalarından çıkarak kendisine yaklaştığı anları kameraya kaydetti. Fırat'ın ellerine, kollarına ve vücuduna tutunan ahtapotlarla yaşadığı yakın temas ilginç görüntüler oluşturdu.
"GÖZLE GÖREBİLMEK NEREDEYSE İMKANSIZ"
Ahtapotların güçlü kamuflaj yetenekleri nedeniyle fark edilmelerinin oldukça zor olduğunu anlatan Fırat, "Ahtapotları yukarıdan görmek neredeyse imkânsızdır. Çok iyi kamuflaj yetenekleri var. Biz onları genellikle bir noktada birikmiş midye kabuklarından fark ediyoruz. Eğer bir yerde birikmiş vaziyette midye kabuğu varsa oranın bir ahtapot yuvası olduğunu biliyoruz. Yoksa gözle görebilmek neredeyse imkânsız. Milisaniyeler içerisinde renklerini ve desenlerini değiştirebiliyorlar" dedi.
"ÖNCE BİR AYAĞINI ÇIKARIP TEMAS KURUYOR"
Ahtapotları rahatsız etmeden yuvalarının yakınında beklediğini belirten Fırat, "Midye kabuklarının olduğu yerde onları rahatsız etmeden biraz beklerseniz önce bir ayaklarını çıkarıp sizinle temasta bulunuyorlar. Beklemeye devam ederseniz tamamen dışarı çıkıp sizinle oyun oynuyorlar. Bu şekilde çok ahtapotla video çektim. Onları asla rahatsız etmedim. Videoları çektikten sonra sıkıldıklarında zaten kendi kendilerine gidiyorlar" diye konuştu.
Yaklaşık 10 gün önce yaptığı dalışta da çok sayıda ahtapotla karşılaştığını söyleyen Fırat, "Biz ahtapotları zorlamıyoruz. Yuvalarının başında onları korkutmadan bir süre beklemek gerekiyor. Önce bir ayaklarını çıkarıp temas ediyorlar, beklemeye devam ederseniz çıkıp sizinle oyun oynuyorlar. Çok oyuncu canlılar" ifadelerini kullandı.
"BİR TEHLİKE OLMADIĞINIZI ANLARSA OYUN OYNAMAYA BAŞLIYOR"
Ahtapotların yuvalarından çıktıktan sonra kendisiyle yakın temas kurduğunu anlatan Fırat, "Yuvalarında sabırla beklediğiniz ahtapot yuvadan çıktıktan sonra ağzınıza da gelebilir, kolunuza da konabilir, yapışabilir. Hatta sizi vakumlayabilir. Bunlar asla korkulacak şeyler değildir. Göğsünüze konabilir. İlk başta küçük bir tedirginlik yaşarsa size duman atabilir. Bu dumandan da korkmanıza gerek yok.
Sabırla beklemeye devam ederseniz o size yapışır, vakumlar ve sizin bir tehlike olmadığınızı anlarsa sizinle oyun oynamaya başlar" dedi.
"3-4 DAKİKA BEKLERSENİZ BAĞ KURABİLİRSİNİZ"
Ahtapotlarla arasında bir dostluk oluştuğunu söyleyen Fırat, "Bir ahtapotu sadece 3-4 dakika beklerseniz onunla hemen bir bağ kurarsınız ve bir arkadaşlık ilişkisi kurabilirsiniz. Ben genel olarak deniz canlılarını çok seviyorum. Sizin ait olmadığınız bir ortamda yaşayan canlıyla temas edebilmek, ona dokunabilmek ve onunla oyun oynayabilmek çok güzel bir duygu" dedi.
Ahtapotların biyolojik yapılarının da kendisini etkilediğini dile getiren Fırat, "Yeryüzündeki bir uzaylı vasfındaki canlıyla temas etmek çok farklı bir duygu. Ahtapotların biyolojik yapıları çok farklı. Sadece kamuflaj yetenekleriyle bilinen canlılar değiller. Bu kadar ilginç bir canlıyla korkmadan temas edebilmek ve onunla güzel içerikler çıkartabilmek benim için çok inanılmaz bir duygu. Çok seviyorum. Herkese tavsiye ederim. Burada tek şart onları korkutmamak ve sabırla beklemek" diye konuştu.