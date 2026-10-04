Dalgıç ile ahtapotların su altındaki dostluğu yürek ısıtıyor

"ÖNCE BİR AYAĞINI ÇIKARIP TEMAS KURUYOR"

Ahtapotları rahatsız etmeden yuvalarının yakınında beklediğini belirten Fırat, "Midye kabuklarının olduğu yerde onları rahatsız etmeden biraz beklerseniz önce bir ayaklarını çıkarıp sizinle temasta bulunuyorlar. Beklemeye devam ederseniz tamamen dışarı çıkıp sizinle oyun oynuyorlar. Bu şekilde çok ahtapotla video çektim. Onları asla rahatsız etmedim. Videoları çektikten sonra sıkıldıklarında zaten kendi kendilerine gidiyorlar" diye konuştu.



Yaklaşık 10 gün önce yaptığı dalışta da çok sayıda ahtapotla karşılaştığını söyleyen Fırat, "Biz ahtapotları zorlamıyoruz. Yuvalarının başında onları korkutmadan bir süre beklemek gerekiyor. Önce bir ayaklarını çıkarıp temas ediyorlar, beklemeye devam ederseniz çıkıp sizinle oyun oynuyorlar. Çok oyuncu canlılar" ifadelerini kullandı.