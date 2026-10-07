Danilo Zanna'dan Hamid Yorulmaz'a iş teklifi
07.10.2026 16:02
Tedavisi için ilik nakli olması gereken ve bu nedenle gerçek babasını arayan Hamid Yorulmaz'ın yürek burkan hikayesine Danilo Zanna kayıtsız kalmadı.
İzmir Torbalı'da yaşayan ve doğuştan Akdeniz Anemisi hastası olan Hamid Yorulmaz, ilik nakli bekliyor. Bu sebeple biyolojik babasını arayan 18 yaşındaki Yorulmaz hikayesiyle yürek burktu.
Yaşamak istediğini ve tedavisi için gerekli iliği bulmak istediği için gerçek babasını aradığını anlatan Yorulmaz, kendisini terk eden annesinin bu bilgiyi vermediğini, dayısının da yardımcı olmadığını açıklamıştı.
HAMİD'İN BABASI KİM?
“Çocuğun soy bağını değiştirme, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, tehdit” iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında anne Nihal Beyit tutuklanırken dayı Mehmet Yorulmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Jandarmadaki sorgusunda Hamid'in babası olduğunu iddia ettiğini bir kişinin adını veren annenin bahsettiği kişiyi Müge Anlı buldu.
"Sakallı Hamid" olarak bilinen ve İzmir dışında yaşadığını öğrenilen adamın, "Yıllardır aynı yerde oturuyorum. Beni bulmak isteseydi zaten bulurdu. Alkollü ortamda tanıştık, birkaç kez beraber olduk. Çocuğum olabileceğini düşünmedim" ifadelerini kullandığı iddia edildi.
Evli ve üç kız çocuk babası olduğunu açıklayan "Sakallı Hamid", Hamid'in biyolojik babası çıkması durumunda genç çocuğa tedavisi için kemik iliği vereceğini ifade edip “İnsanlık vazifemiz” dedi.
DANİLO ŞEF'TEN İŞ TEKLİFİ
Tüm bunlarla birlikte sağlık sorunu sebebiyle ağır işlerde çalışamayan ve sigortasının olmayan Hamid Yorulmaz, tedavi sürecinde ekonomik sıkıntılarla da karşı karşıya kaldığını anlatmıştı.
Hamid Yorulmaz'a sağlık durumuna uygun bir iş bulunması gerektiği gündeme gelirken, Müge Anlı bugün genç adama gelen bir iş teklifi açıkladı.
MasterChef Türkiye'nin jüri üyelerinden Danilo Zanna'nın Hamid Yorulmaz'a kayıtsız kalamadığı ve İzmir’de açacağı yeni restoranında çalışma imkanı sunduğu ortaya çıktı.
DNA TESTİYLE HAYATI DEĞİŞTİ
Hamid Yorulmaz, Akdeniz Anemisi (Talesemi) dünyaya geldi. Daha 3 yaşındayken annesi Nihal Beyit tarafından babasına bırakılan Yorulmaz'ı babaannesi ve dedesi büyüttü.
Kendisini büyüten ailesini gerçek ailesi olarak bilen Hamid Yorulmaz'ın küçük yaşta yaşadığı sağlık problemi hayatının en büyük gerçeğini ortaya çıkardı. 13 yaşındayken hastalığı nedeniyle komaya giren Yorulmaz'a ilik nakli için yapılan testler sırasında kan uyuşmazlığına rastlanınca DNA testi de yapıldı. Test sonuçlandığında ise Hamid’in yıllardır babası olarak bildiği kişinin biyolojik babası olmadığı anlaşıldı.
Hamid, ilik nakli olması için 6 ay zamanı kaldığını ifade edip "Her hafta kan alıyorum. Bazen kan bulamadığım zamanlar oluyor. İlik nakli olmam gerekiyor. Babamı bulmam lazım. 19 yaşından sonra iyileşme ihtimalim azalıyor" ifadelerini kullanmıştı.