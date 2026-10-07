Danilo Zanna'dan Hamid Yorulmaz'a iş teklifi

“Çocuğun soy bağını değiştirme, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi, tehdit” iddialarıyla başlatılan soruşturma kapsamında anne Nihal Beyit tutuklanırken dayı Mehmet Yorulmaz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarmadaki sorgusunda Hamid'in babası olduğunu iddia ettiğini bir kişinin adını veren annenin bahsettiği kişiyi Müge Anlı buldu.

"Sakallı Hamid " olarak bilinen ve İzmir dışında yaşadığını öğrenilen adamın, "Yıllardır aynı yerde oturuyorum. Beni bulmak isteseydi zaten bulurdu. Alkollü ortamda tanıştık, birkaç kez beraber olduk. Çocuğum olabileceğini düşünmedim" ifadelerini kullandığı iddia edildi.

Evli ve üç kız çocuk babası olduğunu açıklayan "Sakallı Hamid", Hamid'in biyolojik babası çıkması durumunda genç çocuğa tedavisi için kemik iliği vereceğini ifade edip “İnsanlık vazifemiz” dedi.