Danimarka Kraliçesi COP31 için Antalya'da. Perge'yi gezdi, Türk bayraklı poz verdi

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31 ) Antalya'da başladı. İlk kez Türkiye'de düzenlenen konferansa 196 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin üst düzey temsilcileri de katılıyor.

Toplam 12 gün sürecek olan COP31'in konukları arasında yer alan isimlerden biri de Danimarka Kraliçesi Mary oldu.