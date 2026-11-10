Danimarka Kraliçesi COP31 için Antalya'da. Perge'yi gezdi, Türk bayraklı poz verdi
10.11.2026 16:05
COP31 Zirvesi için Antalya'ya gelen Danimarka Kraliçesi Mary, Perge Antik Kenti'ni gezdikten sonra tekne turuna çıktı. Kraliçe Mary, Türk bayraklı pozunu da paylaştı.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi'nin 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) Antalya'da başladı. İlk kez Türkiye'de düzenlenen konferansa 196 ülkenin yanı sıra Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin üst düzey temsilcileri de katılıyor.
Toplam 12 gün sürecek olan COP31'in konukları arasında yer alan isimlerden biri de Danimarka Kraliçesi Mary oldu.
Kraliçe Mary, Antalya'ya gelince ilk iş olarak Perge Antik Kenti'ni gezdi. Bir rehber eşliğinde kentte dolaşan Kraliçe Mary, etrafı ilgiyle izledi.
Ardından tekne turuna çıkan Danimarka Kraliçesi, o anlarda çekilen fotoğraflarını sanal medya hesabından paylaştı. Kraliçe Mary, tekne turunda çekilen ve rüzgarda dalgalanan Türk bayrağının görüntüsünü de yayınladı.
Antalya'ya tek başına gelen Kraliçe Mary, zirve kapsamında konuşma da yaptı.
Avustralya'da doğup büyüyen Mary, 2020'de Sidney Olimpiyatları sırasında veliaht olduğunu bilmediği Frederik ile tanıştı. Aralarındaki ilişki zamanla aşka dönüşen ikili, 2004 yılında evlendi.
İki oğlu iki kızı olan Mary, eşi Frederik'in tahta geçmesiyle kraliçe unvanını aldı. Danca'yı sonradan öğrenen Kraliçe Mary, kısa sürede ülkede sevilen bir sima haline geldi.