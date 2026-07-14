Danla Bilic ameliyat mı oldu? Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı

Öte yandan Danla Bilic, geçen sene geçirdiği "Aquafilling" işlemi sonrası yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

“Yalvarıyorum yaptırmayın, o öyle bir madde ki enfekte olabiliyorsunuz. Ben iki sene önce enfekte oldum, bir ayım hastanede geçti. Dolgu asla ermiyor, popoya ve memeye yapılan dolgu vücudunda hakimiyet elde edip her yerine dağılıyor. Benim kaburgama kadar çıkmıştı, diz kapağıma kadar inmişti.”

Fenomen isim, “Bazen öyle bir yerde toplanıyor ki tenis topu yutmuş gibi gözüküyorsunuz. İğrenç, rezalet bir şey. Kiminle konuştuysam aynı şeyi yaşamış. Vücudunuza lütfen böyle bir şey yapmayın ben tamamen cehaletime yenilip, koşa koşa gidip güzel bir popom olsun istemiştim ve kurtulmak için uğraşıyorum” diyerek takipçilerini uyarmıştı.