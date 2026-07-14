Danla Bilic ameliyat mı oldu? Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
14.07.2026 15:30
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile ilgili iddialar korkuttu. Daha önce yaptırdığı dolgu operasyonu sebebiyle defalarca ameliyat olan Bilic'ten haber geldi.
YouTube'da yayınladığı makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan Danla Bilic, estetik operasyonlarıyla da gündemden düşmüyor.
Daha önce burun ve çenesinden ameliyat geçiren Bilic, dudak dolgusu, göz çektirme, düzenli botoks yaptırdığını bunlardan da çok memnun kaldığını dile getiren ünlü isim, yaklaşık 4 sene önce yaptırdığı "Aquafilling" ameliyatı sonrası adeta kabusu yaşıyor.
DEFALARCA AMELİYAT OLMAK ZORUNDA KALDI
Kalçasındaki dolgunun zaman içinde vücuduna yayıldığın söyleyen hatta dolgu maddesinin bacaklarına, sırtına ve kaburgalarına kadar ilerlediğini açıklayan Danla Bilic, bunun sonucunda vücudunda oluşan enfeksiyon sebebiyle defalarca ameliyat olmak zorunda kalmıştı.
Daha önce 6 kez dolgu temizleme ameliyatı geçiren Danla Bilic ile ilgili son iddialar korkuttu. 31 yaşındaki ünlü ismin bir kez daha ameliyat edileceği ve sağlık durumunun ağırlaştığı öne sürüldü.
Konuyla ilgili Danla Bilic'in yakın arkadaşı Ece Kırtanır'dan açıklama geldi.
Bu sabah saatlerinde ameliyata alınan Danla Bilic'in ameliyattan çıktığını yakın arkadaşı duyurdu. Ece Kırtanır, "birkahvebingiybet" adlı sosyal medya hesabına Bilic'in sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
"YALVARIYORUM YAPTIRMAYIN"
Öte yandan Danla Bilic, geçen sene geçirdiği "Aquafilling" işlemi sonrası yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:
“Yalvarıyorum yaptırmayın, o öyle bir madde ki enfekte olabiliyorsunuz. Ben iki sene önce enfekte oldum, bir ayım hastanede geçti. Dolgu asla ermiyor, popoya ve memeye yapılan dolgu vücudunda hakimiyet elde edip her yerine dağılıyor. Benim kaburgama kadar çıkmıştı, diz kapağıma kadar inmişti.”
Fenomen isim, “Bazen öyle bir yerde toplanıyor ki tenis topu yutmuş gibi gözüküyorsunuz. İğrenç, rezalet bir şey. Kiminle konuştuysam aynı şeyi yaşamış. Vücudunuza lütfen böyle bir şey yapmayın ben tamamen cehaletime yenilip, koşa koşa gidip güzel bir popom olsun istemiştim ve kurtulmak için uğraşıyorum” diyerek takipçilerini uyarmıştı.