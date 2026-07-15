Danla Bilic apar topar ameliyata alınmıştı. İlk açıklama geldi
15.07.2026 17:28
Son Güncelleme: 15.07.2026 17:37
Defalarca dolgu temizleme ameliyatı olan Danla Bilic, dün bir operasyon daha geçirdi. Tedavisi devam eden fenomen isimden son durumuyla ilgili ilk açıklama geldi.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yaklaşık dört sene önce yaptırdığı "Aquafilling" ameliyatı sonrası yaşadıklarıyla gündemden düşmüyor.
Daha önce kalçasına enjekte edilen dolgu maddesinin zamanla vücudunun farklı bölgelerine yayıldığını ve bu sebeple komplikasyonlar yaşadığını söyleyen Bilic, defalarca operasyon geçirmişti.
AMELİYAT SONRASI İLK AÇIKLAMA
6 kez dolgu temizleme ameliyatı olan Danla Bilic, bir kez daha ameliyat olmak zorunda kaldı. Dün durumunun ağır olduğu söylenen ünlü ismin operasyon sonrası iyi olduğunu yakın arkadaşı Ece Kırtanır duyurdu.
Ameliyat sonrası Danla Bilic'ten de ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Bilic, yaşadığı kritik süreci ve son sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.
"YOĞUN BAKIMA ALINMAKTAN SON ANDA KURTULDUM"
“Hepinizi beklettiğim için özür dilerim" diyen Bilic, "Anca kendime gelebiliyorum. Üç gün önce 39 buçuk derece ateşle hastaneye kaldırılmamın ardından tansiyonumun 5'e düşmesiyle edilen müdahalelerle yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Değerlerim ameliyata uygun hale geldiği gibi de sabah ameliyata alındım" ifadelerini kullandı.
Fenomen isim, sözlerini "Sizleri habersiz bırakmamın tek sebebi günlerdir neredeyse yarı baygın halde olmam ve gücümü yeni toparlamış olmam. Sizi çok seviyorum. Ailem, arkadaşlarım yanımda. Merak eden, dua eden herkese çok teşekkür ederim. Çok sağlıklı günlerde bol bol görüşeceğiz" diye noktaladı.