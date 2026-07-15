Danla Bilic apar topar ameliyata alınmıştı. İlk açıklama geldi

6 kez dolgu temizleme ameliyatı olan Danla Bilic , bir kez daha ameliyat olmak zorunda kaldı. Dün durumunun ağır olduğu söylenen ünlü ismin operasyon sonrası iyi olduğunu yakın arkadaşı Ece Kırtanır duyurdu.

Ameliyat sonrası Danla Bilic'ten de ilk açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Bilic, yaşadığı kritik süreci ve son sağlık durumunu takipçileriyle paylaştı.