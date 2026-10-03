Danla Bilic bir ameliyat daha oldu. "Yeniden doğmuş gibi hissediyorum"

Yakın arkadaşı Cemal Can Canseven ile hastane koridorunda çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaşan 31 yaşındaki Danla Bilic, daha sonra yayınladığı fotoğrafla da bir ameliyat daha olduğunu ve 6 saat sürdüğünü duyurdu.

Danla Bilic, ameliyat sonrası yaptığı ilk paylaşımda “Anlatacağım ama büyük ameliyatı kabul ettim. 6 saat sürmüş, kendimi gerçekten yeinden doğmuş hissediyorum. Öyle bir mutluluk… İyileşince aranıza döneceğim, biraz mola” ifadelerini kullandı.