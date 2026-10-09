Danla Bilic karantinaya alındı
09.10.2026 08:49
Geçtiğimiz hafta dokuzuncu kez ameliyat olan ve hâlâ hastanede tedavi gören Danla Bilic karantinaya alındığını duyurdu.
YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan Danla Bilic, seneler önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle kabusu yaşıyor. Yaptırdığı Aquafilling işlemi sonrası dolgunun vücudunda erimeden yayıldığını ve enfeksiyona sebep olduğunu söyleyen Bilic, yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:
"Dolgu asla erimiyor, vücutta hakimiyet elde edip her yerine dağılıyor. Benim kaburgama kadar çıkmıştı, diz kapağıma kadar inmişti.Bazen öyle bir yerde toplanıyor ki tenis topu yutmuş gibi gözüküyorsunuz."
6 SAATLİK AMELİYAT GEÇİRDİ
Dolgunun vücudunda yol açtığı komplikasyonlar için defalarca ameliyat olmak zorunda kalan Danla Bilic, geçen hafta da altı saatlik bir ameliyat geçirdi.
Dokuzuncu kez ameliyat olduğunu sosyal medya hesabından açıklayan fenomen isim, “Büyük ameliyatı kabul ettim. 6 saat sürmüş, kendimi gerçekten yeniden doğmuş hissediyorum” diyerek iyileşince döneceğini belirtti.
YENİ YAŞINI HASTANEDE KUTLADI
Ameliyattan sonra 5 Ekim'de 32 yaşına giren Danla Bilic, doğum gününü hastane odasında ailesi ve yakın arkadaşlarıyla kutladı. Yeni yaşından sadece sağlık dileyen fenomen, hasta yatağında pastasıyla çekilen fotoğrafları da yayınlamayı ihmal etmedi.
"BİR UYANDIM KARANTİNAYA ALINMIŞIM"
Tüm bunların ardından Danla Bilic, yaptığı paylaşımla hayranlarını korkuttu. Hâlâ hastanede olan ve tedavisi devam eden Bilic, karantinaya alındı. Sosyal medya fenomeni, paylaşımına “Sabah bir uyandım karantinaya alınmışım” notunu düştü.