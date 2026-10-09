Danla Bilic karantinaya alındı

YouTube'da çektiği makyaj videolarıyla şöhreti yakalayan Danla Bilic, seneler önce yaptırdığı kalça dolgusu nedeniyle kabusu yaşıyor. Yaptırdığı Aquafilling işlemi sonrası dolgunun vücudunda erimeden yayıldığını ve enfeksiyona sebep olduğunu söyleyen Bilic, yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı:

"Dolgu asla erimiyor, vücutta hakimiyet elde edip her yerine dağılıyor. Benim kaburgama kadar çıkmıştı, diz kapağıma kadar inmişti.Bazen öyle bir yerde toplanıyor ki tenis topu yutmuş gibi gözüküyorsunuz."