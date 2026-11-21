Zeytinin bir meyve olduğunu ve taş baskı yönteminde hiçbir ısıl işlem ya da kimyasal uygulanmadığını vurgulayan Tügen, elde edilen yağı taze sıkılmış doğal meyve suyuna benzetti.

Hiçbir işlem görmediği için zeytindeki vitamin, mineral, antioksidan ve önemli bileşiklerinin korunduğunu dile getiren Tügen, kontinü sistemlere göre taş baskıda daha fazla zeytinden 1 kilogram yağ çıkabildiğini, bu nedenle maliyet ve verim farkının fiyata da yansıdığını ancak şifa değeri açısından bu emeğin karşılığını verdiğini sözlerine ekledi.