Demet Akalın konserinde tacize uğradı. "Her tarafımı elledi"
17.09.2026 11:04
Dün akşam İstanbul Merter'de hayranlarıyla buluşan Demet Akalın, konser sırasında bir kişinin tacizine uğradı.
Şarkıcı Demet Akalın, dün akşam İstanbul'da gerçekleşen konserinde beklenmedik bir olay yaşandı. “Türkan”, “Yerinde Dur”, “Bebek”, “Afedersin” gibi şarkıları dillere pelesenk olan Akalın, konser sırasında neye uğradığını şaşırdı.
Gece Muhabiri'nin haberine göre; konser sırasında seyircilerin arasına inen 54 yaşındaki Demet Akalın, şarkı söylerken tacize uğradı.
Yaşananlar sebebiyle çok sinirlenen şarkıcı, etrafındaki güvenlik görevlilerine "Her tarafımı elledi ya alın şunu!" diye bağırdı.
Gece sonu morali oldukça bozuk olduğu dikkatlerden kaçmayan Demet Akalın, muhabirlerin sorularına yanıt vermeyip hayat arkadaşı Okan Kurt ile birlikte otomobiline binerek alandan uzaklaştı.
"ŞIMARIKLIK DEĞİL ÇOK YORULDUM"
Öte yandan Demet Akalın, yaz başında da çok yorulduğunu yeni konser tekliflerini kabul etmeyeceğini dile getirmişti. Şarkıcı, “Şu an alınmış işlerin dışında hiçbir iş kabul etmiyorum. Yorgunluğun başka bir seviyesindeyim. Bu şımarıklık da değil gerçekten çok yoruldum. İnsan üstü konser aldım” açıklamasında bulunmuştu.