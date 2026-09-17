Demet Akalın konserinde tacize uğradı. "Her tarafımı elledi"

Öte yandan Demet Akalın, yaz başında da çok yorulduğunu yeni konser tekliflerini kabul etmeyeceğini dile getirmişti. Şarkıcı, “Şu an alınmış işlerin dışında hiçbir iş kabul etmiyorum. Yorgunluğun başka bir seviyesindeyim. Bu şımarıklık da değil gerçekten çok yoruldum. İnsan üstü konser aldım” açıklamasında bulunmuştu.