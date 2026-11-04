Demet Evgar, Empati'ye konuk oluyor. "Hayal kuramazsam uyuyamam"

Çocukluğundan beri her gece uyurken hayal kurduğunu itiraf eden Demet Evgar, “Eğer bir yerde 'bir dakika bunu ona yapmamam lazım' diyorsam ben hayal kuramam, hayal kurmadan da uyuyamam. Hayal kurmak benim uyku ilacım gibi bir şey” ifadelerini kullandı.

Demet Evgar'ın konuk olduğu Empati, 11 Kasım Çarşamba akşamı NTV ekranlarında olacak.