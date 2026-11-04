Demet Evgar, Empati'ye konuk oluyor. "Hayal kuramazsam uyuyamam"
04.11.2026 16:41
Oyuncu Demet Evgar, 11 Kasım'da Empati'ye konuk oluyor. Programda bilinmeyenlerini anlatan Evgar, eşine olan sevgisinden de bahsetti.
Son olarak Gülse Birsel imzalı “Aile Arasında”nın devam filmi olan "2 Aile Arasında"da başrol oynayan Demet Evgar, Empati'ye konuk oluyor.
Empati'nin yeni bölümünde Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu olan olan 46 yaşındaki Evgar, özel hayatından alışkanlıklarına bilinmeyenlerini anlatacak.
"KOCAMIN KALBİNİ ÇOK SEVİYORUM"
Özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Demet Evgar, yayınlanan tanıtımda; 2022 yılında dünyaevine girdiği eşi ve kızı Mavi'nin babası Levent Babataş'tan bahsetti.
Eşine olan sevgisini dile getiren oyuncu, "Kocamın kalbini çok seviyorum, o saflığını seviyorum yani. Lisedeki, ortaokuldaki fotoğrafları falan tam benim tipim" dedi.
"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HER GECE HAYAL KURARIM"
Çocukluğundan beri her gece uyurken hayal kurduğunu itiraf eden Demet Evgar, “Eğer bir yerde 'bir dakika bunu ona yapmamam lazım' diyorsam ben hayal kuramam, hayal kurmadan da uyuyamam. Hayal kurmak benim uyku ilacım gibi bir şey” ifadelerini kullandı.
Demet Evgar'ın konuk olduğu Empati, 11 Kasım Çarşamba akşamı NTV ekranlarında olacak.