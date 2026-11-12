Demet Evgar'dan yıllar sonra konservatuvar itirafı. "Açlık grevi yaptım, 38 kiloya düştüm"
12.11.2026 00:36
Oyuncu Demet Evgar, ailesi oyuncu olmasına izin vermeyince açlık grevi yaptığını anlattı. Evgar, "38 kiloya kadar düştüm, saçlarım döküldüğü için sınavlara perukla gittim" dedi.
Şimdilerde “2 Aile Arasında” filminin heyecanını yaşayan Demet Evgar, bu hafta Empati programında Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu. Çocukluk yıllarını, ailesini ve oyunculuk tutkusunu anlatan Evgar, babasını oyuncu olmaya nasıl ikna ettiğini itiraf etti.
Çok sevgi dolu bir ailede büyüyüp yetiştiğini belirten Demet Evgar, “Hayatım boyunca en büyük zenginliğim bu oldu. Çocukluğumu güzel anıp özlemeyeceğim bir hayat kurdum kendime” dedi.
Babaannesi, dedesi ve amcasıyla aynı evde yaşadıklarından bahseden oyuncu, “Her gece o sandık açılırdı, babaannemin gelinliği benim üstümde paralandı diyebilirim. Seyircim de çoktu birbirine tutkun ve geniş bir ailem vardı” dedi.
AİLESİNİ BÖYLE ANLATTI
Arnavut kökenli bir baba ve Selanik göçmeni bir annenin çocuğu olan Evgar, ailesini anlatmaya şu sözlerle devam etti:
“Anneannem çok şefkatli ve vefakar bir kadındı. Dedem ise derin dondurucuyu bulan ve patentini bir markaya satan bir adamdı. Çok meraklıydı, mikroskop vardı evde, çektiği fotoğraflar için karanlık odası vardı."
Kendisinden 8 yaş küçük bir erkek kardeşi olduğunu söyleyen Demet Evgar, “Üniversite okumak için İstanbul’a gelince çocuğumu bırakıp gelmiş gibi vicdan azabı çektim. Sonra buna bir son verince abla olduğumu anladım. Daha önce baya annesi gibi davranıyormuşum. Çocuğumu doğurduktan sonra da bildiğim hissin bir farklı boyutunu yaşadım" dedi.
"AÇLIK GREVİ YÜZÜNDEN SAÇLARIM DÖKÜLDÜ, SINAVA PERUKLA GİTTİM"
17 yaşındayken oyuncu olmasını istemeyen ailesini nasıl ikna ettiğini anlatan 46 yaşındaki Evgar, açlık grevi itirafıyla şaşırttı.
Neden ve nasıl böyle bir şey yaptığını anlayamadığını söyleyen Demet Evgar, “Liseden sonra konservatuvar okumak istedim ama babam ‘başka bir bölüm oku’ dedi. Ben de ‘İstemiyorum ve demokratik bir aile miyiz?’ dedim. O da ‘evet’ deyince ben de ‘Grev hakkımı kullanıyorum’ dedim ve açlık grevine başladım. Onlar yediğimi düşünüyordu ama hiç bir şey yemedim” dedi.
Bu süreç sonunda 38 kiloya düştüğünü söyleyen Evgar, “Onlar bir süre sonra tamam dedi fakat ben bu sefer istesem de yiyemedim. Kendimi toparladım, bir haftada kilo aldım 48 kiloya çıktım ama saçlarım döküldü. Konservatuvar sınavlarına perukla girdim” diye anlattı.
Hem İzmir'de hem İstanbul'da konservatuvar sınavlarını kazandığını söyleyen Demet Evgar, “Özdemir Nutku hoca beni birincilikle aldı okula ama sonra babamı çağırdı ve “Yıldız Kenter bu çocuğu seçtiyse orada okumalı” deyince ben İstanbul’a gittim.” dedi.
"KIZIM MAVİ'YE VEREBİLECEĞİM EN BÜYÜK ŞEY KALABALIK AİLE SOFRASI"
2022 yılında evlendiği Levent Babataş ve kızı Mavi'den de bahseden Demet Evgar, "“Bu adamla bir ömür geçer dedirten şey neydi?” sorusuna şu yanıtı verdi:
“Takım olmak bence… Anca öyle yürüyebiliyor işler. Karşılıklı eğilmeden onurlu bir ilişki kurmak çok zor. Ama ben kocamın kalbini, saflığını çok seviyorum. Lisedeki, ortaokuldaki hali falan o kadar benim tipim ki…”
“Mavi’ye de verebileceğim en büyük şey kalabalık aile sofrası. Eşim de öyle biri olduğu için bunu başarabildiğimizi düşünüyorum” diyen ünlü isim, “Biraz kalabalık olduğu zaman Mavi’ye bakıyorum odasına gitmiş, ‘Ne yapıyorsun?’ diyorum. ‘Biraz kendimi dinliyorum’ diyor ve 5 dakika sonra geri geliyor” ifadelerini kullandı.
Son dönemde kızlarıyla birlikte uyuyakaldıklarını söyleyen Evgar, “ Sabah 6.30’da güne başlıyoruz. İş bölümü yapıp, Mavi’yi okula bırakıyoruz” dedi.
“HER GECE HAYAL KURARIM”
Çocukluğundan beri her gece uyurken hayal kurduğunu itiraf eden Demet Evgar, “Eğer bir yerde 'bir dakika bunu ona yapmamam lazım' diyorsam ben hayal kuramam, hayal kurmadan da uyuyamam. Hayal kurmadan uyuduğum bir günü hatırlamıyorum. Hayal kurmak benim uyku ilacım gibi bir şey” ifadelerini kullandı.