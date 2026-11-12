Demet Evgar'dan yıllar sonra konservatuvar itirafı. "Açlık grevi yaptım, 38 kiloya düştüm"

Şimdilerde “2 Aile Arasında ” filminin heyecanını yaşayan Demet Evgar, bu hafta Empati programında Ahmet Mümtaz Taylan'ın konuğu oldu. Çocukluk yıllarını, ailesini ve oyunculuk tutkusunu anlatan Evgar, babasını oyuncu olmaya nasıl ikna ettiğini itiraf etti.

Çok sevgi dolu bir ailede büyüyüp yetiştiğini belirten Demet Evgar, “Hayatım boyunca en büyük zenginliğim bu oldu. Çocukluğumu güzel anıp özlemeyeceğim bir hayat kurdum kendime” dedi.

Babaannesi, dedesi ve amcasıyla aynı evde yaşadıklarından bahseden oyuncu, “Her gece o sandık açılırdı, babaannemin gelinliği benim üstümde paralandı diyebilirim. Seyircim de çoktu birbirine tutkun ve geniş bir ailem vardı” dedi.