Dune serisiyle tanınan dünyaca ünlü yönetmen Denis Villeneuve, Time dergisine röportaj verdi.

Villeneuve, Dune'dan James Bond'a geçişiyle ilgili olarak “Şu anda pek uyuyamıyorum çünkü bu yeni projeyi düşündükçe sanki damarlarımda elektrik akıyor gibi” dedi.

Yönetmen, sözlerine “Bu tamamen farklı bir şey. Hayatımın 10 yılını güneşin altında, belirli bir renk paleti hakkında konuşarak ve doğal ışığı nasıl kullanabileceğimi düşünerek geçirdim. Arrakis’te (Dune'daki kurgusal çöl gezegeni) olmayı çok seviyorum, ama bir süre uzaklaşmanın sağlıklı olacağını düşünüyorum" diye devam etti.