Denis Villeneuve'ün James Bond heyecanı. "Projeyi düşündükçe uyuyamıyorum"
28.11.2026 11:43
Yeni James Bond filmi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Robert Pattinson'ın yeni 007 olarak seçilmesi sonrası yönetmen Denis Villeneuve, filmle ilgili ipuçları verdi.
Amazon MGM Studios'un yeni James Bond filmi için heyecan dorukta. Aylar süren oyuncu seçmeleri ve tartışmalar sonucu Yeni James Bond belli oldu. "007" karakterini oynayacak ismin İngiliz oyuncu Robert Pattinson olduğu açıklandı.
Pattinson'ın yeni Bond olarak seçilmesinin yankıları sürerken, filmin yönetmenliğini üstlenecek Denis Villeneuve de heyecanını paylaştı.
"TAMAMEN FARKLI BİR ŞEY"
Dune serisiyle tanınan dünyaca ünlü yönetmen Denis Villeneuve, Time dergisine röportaj verdi.
Villeneuve, Dune'dan James Bond'a geçişiyle ilgili olarak “Şu anda pek uyuyamıyorum çünkü bu yeni projeyi düşündükçe sanki damarlarımda elektrik akıyor gibi” dedi.
Yönetmen, sözlerine “Bu tamamen farklı bir şey. Hayatımın 10 yılını güneşin altında, belirli bir renk paleti hakkında konuşarak ve doğal ışığı nasıl kullanabileceğimi düşünerek geçirdim. Arrakis’te (Dune'daki kurgusal çöl gezegeni) olmayı çok seviyorum, ama bir süre uzaklaşmanın sağlıklı olacağını düşünüyorum" diye devam etti.
"JAMES BOND'UN DNA'SINI DEĞİŞTİRMEK İÇİN GELMEDİM"
“Bond hakkında çok fazla konuşmak istemiyorum çünkü proje hâlâ pişirme aşamasında. Sürecin bu aşaması en sevdiğim kısım çünkü her şey mümkün” diyen Denis Villeneuve, Bond'un korunması gerektiğini düşündüğü temel unsurları olup olmadığı sorusuna da şöyle yanıt verdi:
"Gelenekleri seviyorum. Karakterin hiç çekinmeden sergilediği tavırları, o havasını seviyorum. Buraya James Bond’un DNA’sını değiştirmek için gelmedim. Buraya onu kucaklamak, günümüz dünyasına taşımak için geldim. Ben koyu bir James Bond hayranıyım ve diğer hayranların da filmimi izlerken eğlenmelerini istiyorum. Elbette filmde benim duyarlılığımın izleri olacak"
“HAYATIMIN EN BÜYÜK ONURU”
Öte yandan Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan ve Daniel Craig'den sonra James Bond rolünü üstlenecek yedinci oyuncu olan Pattinson, heyecanını şu sözlerle paylaştı:
“007 rolünün bana emanet edilmesi hayatımın en büyük onuru. Bana güvendikleri için Denis, Amy, David, Tanya ve Amazon MGM Studios'taki herkese minnettarım. Bu rolün bir hayalin gerçekleşmesi olduğunu söylemek bile yaşadığım heyecanı anlatmaya yetmez. Bu işbirliğinden ve böylesine harika bir ekiple çalışacak olmaktan dolayı büyük heyecan duyuyorum.”
Senaryosunu Steven Knight kaleme alacağı yeni James Bond filminin yapımcılığını Amy Pascal ve David Heyman, yürütücü yapımcılığını ise Tanya Lapointe üstlenecek.