Deniz Işın ve Barış Baktaş'tan Sevdiğim Sensin itirafı. "Okur okumaz kabul ettim"
09.05.2026 11:04
Star TV'de yayınlanan Sevdiğim Sensin'in oyuncuları Deniz Işın ile Barış Baktaş, Bambaşka Sohbetler'de dizinin senaryosu ve rolleri hakkında konuştu.
Her perşembe Star TV'de izleyici ile buluşan “Sevdiğim Sensin” dizisinde Nilüfer ve Civan karakterlerini canlandıran Deniz Işın ve Barış Baktaş, Ceyda Düvenci'nin sunumuyla NTV ekranlarında yayınlanan Bambaşka Sohbetler programına konuk oldu.
Ünlü oyuncular, dizinin senaryosu ve canlandırdıkları karakterler hakkında konuştu.
"HİÇ TEREDDÜT ETMEDEN KABUL ETTİM"
Ceyda Düvenci'nin "Neden Sevdiğim Sensin? Neden bu işi kabul ettiniz?" sorusuna iki oyuncu da yanıt verdi.
Senaryo geldiğinde bir tek Deniz Işın'ın kadroda olduğunu bilmediğini söyleyen Barış Baktaş, "Oyuncu kadrosunu duyunca güzel bir şey çıkacağını zaten hissettim" diye konuştu.
Okuyunca senaryodan da çok etkilendiğini söyleyen Baktaş, "Herkesin etkileneceğini düşündüm. Oynayacağım karaktere de çok güvenmiştim" dedi.
Dizide Dicle'nin ağabeyi Civan'ı oynayan Baktaş, projeyi hiç tereddüt etmeden bir günde kabul ettiğini açıkladı.
"BÜTÜN KARAKTERLER DERİNLEMESİNE İŞLENİYOR"
Sevdiğim Sensin'de Erkan'ın kardeşi Nilüfer Aldur'u oynayan Deniz Işın da "Benim de buna benzer oldu. Çünkü günümüzde böyle her karakterin de derinlemesine işlendiği bir iş bulmak çok kolay olmuyor. Bazı karakterler yüzeysel işleniyor. Dizide en sevdiğim şey karakterlerin hepsinin altını dolu dolu görmek" dedi.
Canlandırdığı Nilüfer karakteriyle de bazı empatik yerler olduğunu söyleyen Işın, "Ben de senaryoyu okur okumaz kabul ettim" dedi.
"BAZEN KENDİMİZDEN KATTIĞIMIZ ŞEYLER VİRAL OLUYOR"
Dizide oynadıkları Nilüfer ve Civan karakterlerinin birbirini dönüştürdüğünü ve bunun çok etkileyici olduğunu söyleyen Deniz Işın ve Barış Baktaş, senaryoda da Nilüfer ve Civan'ın hikayesinin hızlıca bir yere varmamasının güzel olduğunu belirtti.
Barış Baktaş, partneri ile sahne öncesi çok konuştuklarını söylerken "Bazen kendimizden kattığımız şeyler de viral oluyor" şeklinde konuştu.
Başrollerini Helin Kandemir ve Aytaç Şaşmaz'ın paylaştığı "Sevdiğim Sensin'in kadrosunda; Hüseyin Avni Danyal, Deniz Işın, Özlem Conker, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem, Nihan Büyükağaç, Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur gibi isimlerin yer alıyor.
Perşembe akşamlarına damga vuran Ay Yapım imzalı dizinin yönetmenliğini Gökçen Usta üstleniyor.
Hikayesi Coşkun Irmak’a, senaryosu Yeşim Aslan’a ait olan “Sevdiğim Sensin” dizisi, askerlik görevi sırasında köy halkını yağmacılardan koruyan Erkan ile köylü kızı Dicle hikayesini anlatıyor.