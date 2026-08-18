Deniz Seki son durumunu açıkladı. "Dualarınızı eksik etmeyin"

Hala hastanede olan 56 yaşındaki şarkıcı, gayet iyi olduğunu, hastanede tedavisinin sürdüğünü, bir yandan da fizik tedavilerine başladığını şu sözlerle duyurdu:

“Soran, arayan ve merak eden o kadar çok kişi var ki buradan bir kez daha içinizi rahatlatmak istedim. Hastane ortamında olmak ve bu süreci yaşamak elbette kolay değil ama mental olarak kendimi mümkün olduğunca pozitif tutmaya, güzel düşünmeye çalışıyorum."