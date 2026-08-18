Deniz Seki son durumunu açıkladı. "Dualarınızı eksik etmeyin"
18.08.2026 12:27
Evinde talihsiz bir kaza geçiren Deniz Seki, ameliyat olmuştu. Tedavisi hastanede devam eden Seki'den yeni açıklama geldi.
Şarkıcı Deniz Seki, geçtiğimiz hafta Antalya'daki konserinden döndükten sonra evinde kaza geçirdi. Evinin balkonunda köpeklerini besleyen Seki, ayağı kayıp düşünce hastaneye kaldırıldı. Leğen kemiği kırılan ve omurgası zedelenen şarkıcı, ameliyata alındı.
Ameliyatı başarılı geçen ve hastanede tedavi altına alınan Deniz Seki'den sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama geldi.
"HALA HASTANEDEYİM"
Hala hastanede olan 56 yaşındaki şarkıcı, gayet iyi olduğunu, hastanede tedavisinin sürdüğünü, bir yandan da fizik tedavilerine başladığını şu sözlerle duyurdu:
“Soran, arayan ve merak eden o kadar çok kişi var ki buradan bir kez daha içinizi rahatlatmak istedim. Hastane ortamında olmak ve bu süreci yaşamak elbette kolay değil ama mental olarak kendimi mümkün olduğunca pozitif tutmaya, güzel düşünmeye çalışıyorum."
Sevenlerinden de bir ricada bulunan Seki, “Dualarınızı benden eksik etmeyin. En kısa zamanda tamamen iyileşip ayağa kalkmam ve yeniden sizlerle buluşmam için güzel dileklerinizi ve dualarınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi ki varsınız” dedi.
"BACAKLARIM İKİYE AYRILMIŞ GİBİ DÜŞTÜM"
Öte yandan Deniz Seki, ameliyat sonrası yaptığı ilk açıklamada yaşadıklarını anlatmış ve "Talihsiz bir kaza yaşadım. Nazar diyorum artık. Konserden geldim, gece 22.30 gibi evdeydim. Olay 23.30 gibi oldu. Köpeklerime mama vermek için balkona çıktım. Işığı açmamıştım, karanlıkta klima suyunu fark etmedim. Kayıp düştüm. Bacaklarım ikiye ayrılmış gibi oldu. Leğen kemiğim kırılmış ve omuriliğim zedelenmiş" demişti.
Kaza sonrası hemen ambulans çağırıldığını ve hastaneye kaldırıldığını söyleyen Seki, ertesi gün ameliyata alındığını ve operasyon sonrası hastanede tedavisinin sürdüğünü belirtti.
Olayın yaşandığı gece canıyla uğraştığı için kimseye haber veremediğini açıklayan Seki, yalnızca kardeşini aradığını ifade etti.
Ayağa kalkamamak gibi bir durumu olmadığını da söyleyen Seki, "Koltuk değnekleriyle 3 hafta arkadaş olacağım" dedi.