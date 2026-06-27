Denizin ve yeşilin kucaklaştığı dik yamaçlara kurulu. Karadeniz'in saklı cenneti

Denizin ve yeşilin kucaklaştığı dik yamaçlara kurulu bir şehir olan Giresun, son yıllarda turizm çeşitliliği ve doğa konseptli seyahat trendleriyle dikkati çekiyor.

Antik çağlardan bu yana pek çok medeniyete ev sahipliği yapan ve adını o çağlardaki kiraz kültüründen alan şehir, her mevsim ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunuyor.

Trabzon ve Ordu-Giresun havalimanlarına yakınlığıyla ulaşım kolaylığı sunan şehir, kara yoluyla Ordu'ya 45 dakika, Trabzon'a ise bir buçuk saat mesafede bulunuyor.