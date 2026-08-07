Depremde hasar görmüştü. Restorasyon tamamlandı, yarın yeniden ziyarete açılıyor

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de toplam 1 bin 350 metrekare kapalı alan ve 1 bin 150 metrekare peyzaj alanına sahip, bodrum ve zemin kat olmak üzere iki kattan oluşan Malatya Arkeoloji Müzesi'nde, restorasyon ile teşhir ve tanzim çalışmaları kapsamında sergileme alanları ve idari bölümler yeniden düzenlenerek genişletildi.

Sergi salonları, idari birimler ve depolarda zemin, duvar, tavan ve çatı uygulamaları gerçekleştirilirken; müzenin dış cephesi yenilendi, çevre düzenlemesi ile iç mekandaki teşhir ve tanzim çalışmaları tamamlandı.