Depremde hasar görmüştü. Restorasyon tamamlandı, yarın yeniden ziyarete açılıyor
07.08.2026 13:00
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Malatya Arkeoloji Müzesi'nde restorasyon, güçlendirme ile teşhir ve tanzim çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat depremlerinde hasar gören Malatya Arkeoloji Müzesi'nin yeniden ayağa kaldırıldığını belirtti.
Ersoy şunları söyledi:
"Yürüttüğümüz restorasyon, güçlendirme ve teşhir-tanzim çalışmalarıyla müzemizin sergi salonlarını, idari birimlerini ve depolarını yeniledik; çevre düzenlemesini tamamladık. Alt katta Arslantepe kazılarında gün yüzüne çıkarılan eserler ile sikke koleksiyonlarına, üst katta ise Yukarı Fırat Havzası’ndaki bilimsel kazılar ve kurtarma kazılarında bulunan eserlere yer verdik.
Akçadağ Arga Höyük için özel bir sergileme alanı, Darende Maşattepe Tümülüsü için de canlandırma alanı oluşturduk. Arslantepe’den Yukarı Fırat Havzası’na uzanan binlerce yıllık kültürel mirasımızı çağdaş müzecilik anlayışıyla buluşturan Malatya Arkeoloji Müzemiz, yenilenen yüzüyle yarın ziyaretçilerini ağırlamaya başlıyor.
Bu önemli çalışmada emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüze, uzmanlarımıza ve tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de toplam 1 bin 350 metrekare kapalı alan ve 1 bin 150 metrekare peyzaj alanına sahip, bodrum ve zemin kat olmak üzere iki kattan oluşan Malatya Arkeoloji Müzesi'nde, restorasyon ile teşhir ve tanzim çalışmaları kapsamında sergileme alanları ve idari bölümler yeniden düzenlenerek genişletildi.
Sergi salonları, idari birimler ve depolarda zemin, duvar, tavan ve çatı uygulamaları gerçekleştirilirken; müzenin dış cephesi yenilendi, çevre düzenlemesi ile iç mekandaki teşhir ve tanzim çalışmaları tamamlandı.
Müzenin alt katında Arslantepe kazılarında gün yüzüne çıkarılan eserler ile sikke koleksiyonları, kronolojik ve tematik düzen içinde sergilenecek.
Üst katta ise Malatya ve Yukarı Fırat Havzası'nda yürütülen bilimsel ve kurtarma kazılarında ortaya çıkarılan eserler, ziyaretçilerle buluşacak. Karakaya Baraj Gölü altında kalan Değirmentepe, İmamoğlu, Köşkerbaba, Pirot ve Cafer Höyük buluntularının yanı sıra Akçadağ Arga Höyük için özel sergileme alanı oluşturuldu.
Ayrıca Darende Maşattepe Tümülüsü'nü tanıtan canlandırma alanı ile tümülüs kazılarında gün yüzüne çıkarılan eserlerin yer aldığı özel vitrin de müzede ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.