Derin Mermerci'nin yalısına vapur çarptı. "Hiç böyle bir şey yaşamadım"

Ardından bir paylaşım daha yapan Mermerci, "Çok şükür, bin şükür. Mala gelsin dedikleri bu olsa gerek. Verilmiş sadakamız varmış. İyilik yap denize at" ifadelerini kullandı.

Yaşananlar sonrası yalının rıhtımındaki dağılan bahçe mobilyalarını ve parçalanan korkulukları sosyal medya hesabından paylaşan Derin Mermerci, uyumak üzereyken vapurun yalıya çarptığını ve ifade vermek üzere karakola gittiğini de anlattı.