Derin Mermerci'nin yalısına vapur çarptı. "Hiç böyle bir şey yaşamadım"
07.10.2026 09:10
Son Güncelleme: 07.10.2026 09:23
Derin Mermerci'nin Boğaz'daki tarihi yalısına yolcu vapuru çarptı. Kaza görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Mermerci, yaptığı açıklamada "Verilmiş sadakamız varmış" dedi.
Derin Mermerci'nin Üsküdar Vaniköy'deki tarihi Kazasker Necmettin Efendi Yalısı'na dün akşam 23.30 sıralarında yolcu vapuru çarptı.
Boğaz Turu yaptığı öğrenilen yolcu vapuru henüz bilinmeyen sebeple yalıya doğru sürüklendi. Yolcu vapuru önce yalı önünde bulunan yata ardından da yalıya çarptı.
"HİÇ BÖYLE BİR ŞEY YAŞAMADIM, ELLERİM TİTRİYOR"
Kaza görüntülerini sosyal medyadan paylaşan Derin Mermerci, rıhtımının yok olduğunu söyledi ve “Hiç böyle bir şey yaşamadım, ellerim titriyor. Rıhtımımı yok ettiler. Dava açacağım benim çocuklarım bu evde... Korkunç bir travma yaşadılar” ifadelerini kullandı.
"MALA GELSİN DEDİKLERİ BU OLSA GEREK"
Ardından bir paylaşım daha yapan Mermerci, "Çok şükür, bin şükür. Mala gelsin dedikleri bu olsa gerek. Verilmiş sadakamız varmış. İyilik yap denize at" ifadelerini kullandı.
Yaşananlar sonrası yalının rıhtımındaki dağılan bahçe mobilyalarını ve parçalanan korkulukları sosyal medya hesabından paylaşan Derin Mermerci, uyumak üzereyken vapurun yalıya çarptığını ve ifade vermek üzere karakola gittiğini de anlattı.
"YALI HAYATI HERKESİN SANDIĞI KADAR İYİ DEĞİL"
Öte yandan Derin Mermerci birkaç ay önce bir YouTube programına konuk olmuş ve yalı hayatının zorluklarından bahsetmişti.
Uzun yıllardır Üsküdar Vaniköy'deki tarihi Kazasker Necmeddin Efendi Yalısı'nda yaşayan Mermerci, babası Mehmet Ata Mermerci'nin bu yalıyı kendisine 1989 tarihinde satın aldığını ancak tarihi yapılarda oturmanın ciddi sorumluluklar getirdiğini de anlatmıştı.
Mermerci, "Yalı hayatı herkesin sandığı kadar iyi değil, sürekli bir sorun çıkıyor. Borular patlıyor vs. Tek avantajı, direkt tekne ile karşıya geçebilmem, trafiği atlıyorsun. Benim için lüks diyorsanız, lüks bu" demişti.
DERİN MERMERCİ KİMDİR?
Merhum iş insanı Mehmet Ata Mermerci ile Ender Mermerci'nin en küçük kızı Derin Mermerci, 1981 yılında dünyaya geldi. Yosun ve Tansa adında iki ablası olan Mermerci, eğitim hayatını Amerika'da tamamladı.
Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden biri olan Mermerci, tarzıyla olduğu kadar sosyal sorumluluk çalışmaları ve sokak hayvanlarına verdiği destekle de adından söz ettiriyor. Derin Mermerci'nin Cem Aydın ile evliliğinden Lal ve Mila adında iki kızı bulunuyor.